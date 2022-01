https://mundo.sputniknews.com/20220121/los-test-de-autodiagnostico-en-media-espana-no-sirven-al-computo-de-la-incidencia-del-covid-19-1120595250.html

Los test de autodiagnóstico en media España no sirven al cómputo de la incidencia del COVID-19

Los test de autodiagnóstico en media España no sirven al cómputo de la incidencia del COVID-19

Hasta 11 regiones del país no notifican al cómputo global del Ministerio de Sanidad los positivos derivados por test de autodiagnóstico, de venta masiva en las... 21.01.2022

La alta transmisibilidad de la variante ómicron del virus SARS-CoV-2 no solo está resultando en una sexta ola de contagios desbocada, sino que también ha terminado por desbordar el sistema de vigilancia del COVID-19 en el país, revelando las fallas en la contabilización de los casos.A tenor de los datos brindados por las comunidades autónomas, desde mediados de enero se observa en el país una cierta ralentización en el número de contagios por coronavirus, vislumbrándose el pico de los mismos. Sin embargo, la falta de homogeneidad en el conteo según qué regiones añade dudas sobre la exactitud de las cifras. El caso es que comunidades como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y otras ocho más no consignan aún los positivos derivados de los test de autodiagnóstico (antígenos) que los ciudadanos pueden comprar en las farmacias y utilizar en sus domicilios. De esta manera, se podría estar desvirtuando la evolución real de la sexta ola.La situación ha provocado el enfado de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que al término de la reunión el 19 de enero del Consejo Interterritorial de Salud, recordó la obligación de comunicar los resultados positivos de los test de autodiagnóstico para que consten en la historia clínica de los pacientes. El caso es que el 30 de diciembre la Comisión de Salud Pública acordó con las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas facilitar el uso personal de los test de antígenos siempre y cuando posteriormente se notifiquen los positivos detectados.El caso de Madrid y AndalucíaCon restricciones más laxas que otras regiones, como es la ausencia en Madrid del pasaporte COVID para acceder a establecimientos cerrados, ambos territorios presentan una incidencia acumulada sensiblemente menor que la media de todo el país.A fecha de 20 enero, la tasa acumulada a 14 días en España asciende a 3.285 casos, mientras que Madrid presenta una incidencia de 2.354 y Andalucía otra de solo 1.323, las menores de todo el Estado. El registro de casos no siempre redunda en su notificación al cómputo global del Ministerio de Sanidad. La Consejería de Salud de Andalucía registró el 19 de enero 7.416 casos positivos, pero el órgano dirigido por Carolina Darias solo consignó 394 para su informe diario.En diciembre, un estudio independiente de la Universidad Complutense de Madrid avanzó la posibilidad de que la incidencia real en las facultades y colegios mayores de Madrid bien pudiera cifrarse en 15.800 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 500 casos oficiales del conjunto de la ciudad, lo cual podría dar una idea del posible desfase.La utilidad de los autotestUna de las ventajas por la que se promueve el acceso a los test de antígenos de venta en farmacias, es la posibilidad de gestionar telefónicamente una baja laboral por COVID-19 a quien arroje un resultado positivo.Pero esta utilidad entraña también una paradoja, porque, al final, el positivo de un trabajador que esté de baja puede no ser recogido por las cifras oficiales. De resultas, falta información sobre el número de personas que se practican un test de antígenos en su casa y la cifra de positivos comunicada por Madrid y Andalucía por fuerza debe ser claramente inferior a la real.Sobre el cómputo de los autotestLas autoridades sanitarias madrileñas argumentan estar notificando al Ministerio de Sanidad datos reales sobre la situación epidemiológica de la región. El responsable de salud de la región, Enrique Ruíz Escudero, explicó a los medios que los casos positivos por test de autodiagnóstico deben contabilizarse de manera distinta.En principio, los datos que integran la incidencia acumulada han venido validándose por pruebas de antígenos y PCR realizados por profesionales sanitarios, una forma de contabilización que en Madrid desearían seguir manteniendo por coherencia. En otras palabras, lo que propone Ruíz Escudero es que los datos de pacientes con autotest positivo se computen por otra vía, acudiendo a un cruce de información con el volumen de pacientes que comunican sus positivos por teléfono, por laboratorios privados, por la red de atención primaria y por la de hospitales.Mientras tanto, la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid atiende exclusivamente a los casos positivos revelados por pruebas de antígenos y PCR manipuladas por un profesional sanitario.Críticas de otras regionesPor el momento parecen ser independientes del color político, pues la notificación o no notificación de los positivos provenientes de autotest no atiende a partidos. De hecho, en Galicia, gobernada como Madrid y Andalucía también por el Partido Popular, los positivos de test de antígenos se notifican al Ministerio.El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, incluso ha criticado la práctica de otras autonomías de no contabilizar en sus estadísticas a los positivos por autodiagnóstico, "un 60%" de los que se comunican a diario. Núñez Feijóo estima que es "mucho mejor contarlo todo que contar una parte", y también ha reprochado al Gobierno central que haya propiciado esta situación, la cual, según él, evidencia que en la gestión de la pandemia "vuelve a fallar la cogobernanza".

