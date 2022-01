https://mundo.sputniknews.com/20220121/la-onu-denuncia-la-falta-de-acceso-a-agua-y-comida-en-campos-de-refugiados-en-etiopia-1120606989.html

La ONU denuncia la falta de acceso a agua y comida en campos de refugiados en Etiopía

La ONU denuncia la falta de acceso a agua y comida en campos de refugiados en Etiopía

MOSCÚ (Sputnik) — La agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó su preocupación por la falta de artículos de primera necesidad para los refugiados... 21.01.2022, Sputnik Mundo

El texto detalla que, por primera vez desde los recientes ataques aéreos sobre los campos y sus alrededores y después de tres semanas sin posibilidad de acceso debido a la situación de seguridad, el equipo de ACNUR logró llegar a los campamentos de refugiados de Mai Aini y Adi Harush.El personal de la Agencia, relata, "encontró a los refugiados aterrorizados y haciendo lo imposible por conseguir algo para comer, sin medicamentos y prácticamente sin poder acceder al agua potable".Las personas desplazadas informaron al ente de más de 20 muertes en las últimas seis semanas por causa de, en particular, la escasez de medicamentos y servicios sanitarios.Entre otras necesidades que padecen los refugiados se destaca la de combustible, que no permite bombear ni transportar agua limpia a los campos, y la gente, por lo tanto, tiene que recurrir a recoger agua de arroyos que se va reduciendo de forma muy rápida, lo que "entraña un grave riesgo de contraer enfermedades transmitidas por el agua".Por otra parte, los desplazados contaron a ACNUR que se ven obligados a vender su ropa y sus pocas pertenencias para intentar conseguir comida.A pesar de todas las medidas emprendidas, según el organismo de la ONU, es imposible transportar materiales de ayuda humanitaria a Tigray, por lo que la agencia califica el hambre de "una preocupación creciente".Si no se puede suministrar de inmediato todos los artículos necesarios, y si se sigue sin reasentar a los refugiados en un lugar seguro donde la ACNUR les proporcione asistencia, "morirán más personas refugiadas", advierte la entidad.Desde noviembre de 2020, el norte de Etiopía es el epicentro del conflicto en ese país.Las autoridades acusaron al grupo rebelde Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT), que dominó la vida política de Etiopía durante casi tres décadas, de atacar una base militar, y lanzaron una operación en la provincia de Tigray con el apoyo de Eritrea, el país vecino.En marzo pasado, las autoridades etíopes anunciaron que Eritrea retiraba sus tropas de Tigray. En junio, los rebeldes de Tigray tomaron el centro administrativo de la región, la ciudad de Mekale, y el Gobierno etíope anunció un alto el fuego unilateral.Sin embargo, los rebeldes dijeron más tarde que habían lanzado una nueva ofensiva y que habían tomado el control de gran parte del sur de Tigray; las autoridades locales de la vecina región de Afar informaron de enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas progubernamentales.A inicios de noviembre, medios occidentales informaron que nueve movimientos rebeldes de Etiopía formaron una nueva alianza que se plantea el objetivo de sustituir a las autoridades actuales y formar un organismo de transición.La alianza quedó formada por importantes fuerzas antigubernamentales, incluye el FLPT y el Frente de Liberación de Oromo, a los que Adís Abeba califica como grupos terroristas. El acuerdo sobre la formación de la alianza se firmó en Washington.El Parlamento de Etiopía proclamó en noviembre el estado de emergencia en todo el territorio nacional, que regirá durante medio año, con el fin de proteger a la población contra los rebeldes.A finales de diciembre, el FLPT aseguró haber retirado sus fuerzas de las regiones de Amhara y Afar.

