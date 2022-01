https://mundo.sputniknews.com/20220121/hubo-una-reunion-secreta-de-bolsonaro-y-anez-gobierno-de-bolivia-investiga-1120570837.html

¿Hubo una reunión secreta de Bolsonaro y Áñez? Gobierno de Bolivia investiga

¿Hubo una reunión secreta de Bolsonaro y Áñez? Gobierno de Bolivia investiga

El diario argentino 'Pagina 12' publicó que la expresidenta de facto de Bolivia y el actual presidente de Brasil se habrían encontrado en secreto, en el marco... 21.01.2022, Sputnik Mundo

Es de público conocimiento que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no tiene filtro: enuncia todo lo que se le pasa por la mente, sin medir las consecuencias de sus dichos. En ese espíritu, dijo sobre la expresidenta de facto Jeanine Áñez: "Estuve con ella una vez".Pero no existe registro de una reunión oficial entre ambos mandatarios. Por lo tanto, si lo hubo, fue con carácter secreto.Desde su celda, la expresidenta se apresuró en aclarar que tal reunión jamás existió. Pero hay una serie de indicios que permiten pensar lo contrario. El Gobierno de Luis Arce estudia los recorridos del avión presidencial FAB 001 para determinar qué tanto se fue de boca Bolsonaro. Hay un vuelo registrado el 11 de noviembre de 2019: un día luego del golpe de Estado contra Evo Morales (2006-2019) y un día antes de que Áñez se autoproclamara presidenta.Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, anunció que se investigará la veracidad de los dichos del presidente brasileño, que habrían sido publicados en un video de Youtube que ya fue eliminado, según el diario argentino Página 12, donde apareció la primicia."El Ministerio Público está llevando adelante la investigación de aquellos vuelos que han realizado a la república de Ecuador para traer material bélico. También, de aquellos viajes que se han hecho a la Argentina", para recoger municiones donadas por los Gobiernos de Lenin Moreno (2017-2021) y Mauricio Macri (2015-2019), respectivamente, con los cuales se habría reprimido al pueblo boliviano en las protestas posteriores al golpe.Horas más tarde, los abogados de Áñez publicaron un comunicado: "La expresidenta Áñez ha solicitado que la Defensa exprese, enfáticamente, que jamás sostuvo una reunión personal con el señor Jair Bolsonaro", dice el texto."Y menos utilizado el avión presidencial para generar acciones que atenten a la seguridad interna de nuestro Estado", sostuvieron los abogados. "Y ello [no habría ocurrido], ni antes ni durante el periodo de su mandato presidencial", que se extendió desde el 12 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020.Por ello, la defensa de Áñez "asume que estas nuevas investigaciones anunciadas contra la expresidenta sencillamente tendrían por objeto generar elementos para asegurar su condena", por el golpe de Estado de 2019 y su posterior ascenso de senadora a presidenta.Los abogados aprovecharon la misiva para aclarar que "el proceso abierto por el Ministerio Público y el Gobierno en marzo de 2021 contra la expresidenta, por supuesto golpe de Estado y bajo incomprensibles delitos de sedición y terrorismo, no han logrado generar prueba alguna".El Gobierno nacional anunció que en marzo próximo se realizará el primero de los juicios contra Áñez, por los delitos cometidos en torno a su asunción ilegal. Se la acusa de haber tomado resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes.Para más adelante quedará otro juicio, el más importante, por su responsabilidad en el asesinato de 38 bolivianos por balas de la Policía y las Fuerzas Armadas que ella capitaneaba ilegalmente en ese periodo.Para el Gobierno existen pruebasAgregó que el hipotético encuentro "nunca se ha comunicado al pueblo boliviano ni a la comunidad internacional. Por tanto, debemos investigar para qué se reunieron en pleno golpe de Estado dos presidentes de la región: una de facto y otro elegido por pueblo de Brasil".El entramado internacionalHugo Moldiz fue ministro de Gobierno del expresidente Morales. Estuvo entre las 28 personas que se asilaron en la Embajada de México luego del golpe de 2019. Desde ese momento alertó de un consenso internacional para derrocar a Morales."La realidad fue confirmando esos datos, por lo tanto no me sorprende la información de Página 12. Es una confirmación de que el golpe contra Evo Morales estuvo en marcha desde mucho antes de la realización de las elecciones", del 12 de octubre de 2019, utilizadas por la oposición para denunciar un fraude que nunca pudieron demostrar, pero que acabó con 14 años de mandato de Morales.Dentro del país, "la línea del golpe se dio en los cabildos, cuando decían que iban a desconocer el resultado electoral y convocaban a la desobediencia civil, que es lo que hicieron". Estos cabildos eran organizados por líderes de comités cívicos de todo el país, como el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sumados a políticos de la oposición.Previo al golpe de noviembre de 2019, en la región de la Chiquitanía, en Santa Cruz, hubo grandes incendios de bosques, por los cuales la oposición acusó al Gobierno de Morales. En septiembre del mismo año, en esa ciudad se realizó la Fexpocruz, la tradicional feria cruceña, a la cual llegaron varios invitados de afuera.Moldiz advirtió que "se debe investigar si los norteamericanos que vinieron a la feria son agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o de inteligencia militar". Según información a la cual accedió el exministro, el golpe contra Morales habría requerido "una acción combinada de los organismos secretos norteamericanos".En este sentido, aseguró que "está clarísimo que Bolsonaro fue parte de esa coordinación". Y comentó que "la presencia del [avión presidencial FAB] 001 un día antes de que Áñez sea posesionada llama poderosamente la atención".Sumado a ello están las pruebas de que Lenín Moreno, de Ecuador, y Mauricio Macri, de Argentina, enviaron pertrechos bélicos para reprimir a la población boliviana. Para Moldiz esto es indicio de que hubo "un Gobierno en las sombras, que estaba trabajando para coordinar el golpe de Estado".Para saber qué ocurrió realmente, habrá que esperar a que Estados Unidos desclasifique sus archivos de 2019. O que alguna persona u organización logre filtrar los documentos secretos de lo actuado en ese periodo en Sudamérica."No se olviden de los archivos del terror y los de la CIA, que a medida que pasan los años se desclasifican. En algún momento vamos a conocer el nivel de participación de EEUU. No me queda ninguna duda de que lo ocurrido en nuestro país no es un hecho aislado", consideró el analista, autor de la investigación Golpe de Estado en Bolivia.Al momento del golpe contra Morales, en 2019, en América Latina predominaban Gobiernos alineados a las políticas de EEUU. Actualmente, varios países optan por volver a elegir presidentes de izquierda o progresistas. Es lo ocurrido en Argentina, Bolivia, Chile, Perú y México, por el momento.Moldiz evaluó que en la región "hay un común denominador: se quiere una mayor autonomía frente a los EEUU. Creo que hay una América Latina en disputa cada vez más intensa".En ese aspecto, consideró que "ese nivel de disputa va a empujar a los sectores conservadores a formas no democráticas, para cambiar y alterar el curso de la historia en varios países".

