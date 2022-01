https://mundo.sputniknews.com/20220121/hay-que-saber-pasar-de-las-redes-la-modelo-flamenca-curvy-que-hace-callar-a-los-haters-1120591712.html

"Hay que saber pasar de las redes": la modelo flamenca curvy que hace callar a los 'haters'

Una modelo andaluza estalla ante los comentarios de su talla en un desfile de moda flamenca. Soledad Bayón pide empatía en una industria que vienen... 21.01.2022, Sputnik Mundo

Una modelo decide mostrar en sus redes sociales sus últimos trabajos sin ser consciente de las consecuencias. Poco después comienza a recibir preguntas y comentarios; el juicio popular ha comenzado y ella lo va a padecer en –y por– sus propias carnes.La modelo en cuestión es la onubense Soledad Bayón, lleva desfilando en moda flamenca 10 años, en 2016 fue reconocida con el Premio a la Mejor Modelo en la pasarela de We love flamenco. Pero al mostrar su último desfile comienza a recibir comentarios: "¿Vas a ser mamá? Estás más gordita que las demás. Tienes que perder 4 kilos. Estás más rellenita que hace tiempo, ¿no?, ¿te ha venido la regla?".Soledad estudia psicología, trabaja en Madrid y la pasarela para ella es más una pasión que una dedicación exclusiva. "Me encanta la moda flamenca, siempre estoy dispuesta a compartirla y difundirla, por eso mis redes están abiertas; pero no soy un personaje público ni quiero serlo", confiesa. Sin embargo, eso no la libra de comentarios que invaden su intimidad y están fuera de lugar, "sobre todo si se trata de cuestiones delicadas como un embarazo o su medicación"."No pasa nada"Soledad está animada, su conversación es locuaz y ágil. Admite que su posición no es habitual, "no estoy hundida, esto no me afecta, porque tengo herramientas emocionales para pasar de ello, le doy la importancia que merece, pero me preocupo más por otras personas que por esto podrían estar en su casa hechas una bolita y llorando sin parar".La UNESCO calcula que un tercio de jóvenes y adolescentes sufre acoso escolar. En España, según los informes de la policía, en 2017 se superaron los mil casos de acoso en el ámbito escolar.Sin embargo, la pandemia ha trasladado este acoso a las redes, fuera del control de padres y profesores. Según la Asociación NACE (Asociación No al Acoso Escolar), uno de cada cinco niños escolarizados sufre bullying. Solo tenemos conocimiento del 15% de los casos, que es el porcentaje que las víctimas hacen público. Esta dinámica la padecen modelos como Soledad, expuestas al escrutinio público, quieran o no."Todos los días leemos noticias de adolescentes sufriendo por acoso o bullying, que son juzgados por otros, a todos ellos un mensaje: levantad la voz y pedid ayuda porque vais a recibir más apoyo del que creéis", reflexiona Soledad.¿La moda encorseta o libera?Los cánones de belleza han sido esclavizadores para las mujeres desde siempre. Y hoy eso se eleva con un consumismo que traspasa límites a través de las nuevas vías de las redes sociales.Aunque en las escuelas de moda y negocios confirman que la talla media para mujer es una 42 y la más demandada una 44, lo cierto es que gran parte de las modelos de pasarela lucen como mucho una talla 34.Sin embargo, muchas cosas están cambiando para bien. "Espero que este debate confirme que hay más diversidad de la que creemos en la moda, y si la moda flamenca sirve para ello, ¡mejor que mejor!", admite Soledad.La pasarela We love flamenco, uno de los principales escaparates del sector en España, confirma a Sputnik que contar con modelos como Soledad, a pesar de la polémica por su talla, "es ya de por sí una declaración de intenciones. No es que no nos importen sus curvas, es que queremos contar con sus curvas porque queremos vestir a la mujer real, a la que pisa y festeja la calle", nos dicen.Marcas de moda emergentes abordan abiertamente una moda más realista. Cristina Diaz–Jargüin, directora de producto de Victoria, cree que "en algunos segmentos, la moda evoluciona más rápido que la sociedad. Hay cánones de belleza que para nosotras no tienen sentido. Vestir a la mujer real es la ambición de cualquier diseñadora, la real, no la que alguien quiere que seamos", nos cuenta.Victoria, la marca de Vicky Martín Berrocal, quien lidia también con comentarios sobre su talla, viene vistiendo a modelos curvys como Lorena Durán, "cuando contamos con modelos como Lorena Durán no es solo porque sea un TOP mundial, sino porque apostamos por su naturalidad y su actitud"."No pasa nada es la frase que más he repetido en los últimos días", bromea Soledad. Se refiere a que no pasa nada por tener una talla más, por no tener una talla 34 ó 36, "no pasa nada por desfilar con una 42, como tengo yo", se desahoga la modelo que se confiesa sorprendida por el revuelo que ha provocado su respuesta.No todo es negatividad y ataques en las redes. La modelo andaluza confiesa que le emocionan los mensajes de apoyo recibidos, "una chica con problemas de ansiedad y trastornos de conducta alimentaria me escribe dando las gracias por ser un ejemplo para ella, porque ver cuerpos como el mío le dan fuerzas para ponerse cierto tipo de trajes".

