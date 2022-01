https://mundo.sputniknews.com/20220121/europa-se-convirtio-en-un-apendice-de-la-politica-norteamericana-1120574414.html

"Europa se convirtió en un apéndice de la política norteamericana"

"Europa se convirtió en un apéndice de la política norteamericana"

En el marco de las negociaciones entre EEUU y Rusia por la situación en Ucrania, el investigador argentino Eduardo Moggia dialogó con GPS Internacional para... 21.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-21T06:38+0000

2022-01-21T06:38+0000

2022-01-21T06:38+0000

gps internacional

rusia

seguridad

eeuu

ucrania

otan

kazajistán

tropas

garantías

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1120574389_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_4d4397fb0a2af953860bb44bd9fb1189.jpg

"Europa se convirtió en un apéndice de la política norteamericana" "Europa se convirtió en un apéndice de la política norteamericana"

Rusia espera recibir la respuesta a su iniciativa sobre las garantías de seguridad en Europa, según advirtió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Al respecto, "si EEUU y la OTAN no aceptan la propuesta de seguridad de Rusia, entraremos en una etapa de Guerra Fría que ya había sido superada en varias décadas anteriores", aseveró Moggia.En este sentido, "en caso de un conflicto bélico no saldría beneficiado nadie, fundamentalmente Europa, que se está convirtiendo en un apéndice de la política norteamericana hacia Rusia", argumentó el investigador. Sobre ello, "la administración Biden viene confrontando en vez de dialogando con Moscú", añadió. Con respecto a la situación en Ucrania, hay una avanzada desde el Departamento de Estado de EEUU de acosar a Rusia de forma permanente, queriendo incorporar nuevos países de Europa a la OTAN", indicó.Tensiones en Europa del Este urgen a una solución diplomáticaEsta política plantearía la hipótesis de una solución militar, "lo cual sería muy grave, por lo que Europa tendría que buscar una solución diplomática y no seguir los dictámenes de EEUU", aseguró. Sobre ello, "Europa tendría que reflexionar seriamente que la OTAN no puede estar maniobrada unipolarmente por un país como EEUU", indicó. En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Alessandro Pagani, con quien dialogamos sobre los disturbios ocurridos en Kazajistán en las últimas semanas.Rusia retorna a las tropas de Kazajistán tras finalizar misión de la OTSCEl ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado el retorno de los últimos efectivos de Kazajistán, tras finalizar la misión de paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que aglutina a Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia, Kiguistán y Tajikistán. Sobre ello, "Kazajistán es un país muy rico en recursos naturales y está en medio camino entre Rusia y China, con lo cual tiene un rol estratégico para la iniciativa china de la Ruta de la Seda", indicó el investigador.Sea cual sea el clamor internacional por las manifestaciones, "los motivos que desencadenaron las revueltas están relacionados con ataques islamistas, así como también por levantamientos populares contra la reforma agraria", indicó. Por su parte, "los motines se desencadenaron en una quincena de lugares de manera simultánea, lo cual indica una preparación y coordinación por parte de sectores en competencia entre si, muchos de los cuales con dirección desde el extranjero", concluyó Pagani.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, retomó el análisis del grupo de los BRICS en el marco de un sistema internacional en transición estructural, signado por la tensión entre globalismo y multipolarismo.Libro sobre el movimiento Un Solo UruguayEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el ingeniero agrónomo Guillermo Franchi, quien es uno de los coordinadores del movimiento Un Solo Uruguay. Con él dialogamos sobre la presentación del libro "Basta. El surgimiento del movimiento".

eeuu

ucrania

kazajistán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Fabián Cardozo

rusia, seguridad, eeuu, ucrania, otan, kazajistán, tropas, garantías, аудио