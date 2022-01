https://mundo.sputniknews.com/20220121/el-sistema-espanol-de-trasplantes-resiste-al--covid-19-y-continua-en-la-vanguardia-mundial-1120604489.html

El sistema español de trasplantes resiste al COVID-19 y continúa en la vanguardia mundial

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — Los máximos responsables de la Sanidad española e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hicieron gala durante todo 2021...

Sin embargo, tradicionalmente ha habido otra circunstancia que desde la Sanidad española se ha exhibido como muestra de la vena solidaria de los españoles y del buen funcionamiento de su sistema sanitario: su liderazgo mundial en donación de órganos.El 21 de enero se presentaron los datos del programa nacional de Donación y Trasplantes que situó la tasa española de donaciones en 40,2 donantes por cada millón de habitantes en 2021. A falta de que el Observatorio Global de Donación y Trasplante recoja los datos del último año, el registro español supera con creces las donaciones en la Unión Europea en 2020, con 18,4 donaciones en el indicador anteriormente citado y 38 en el caso estadounidense.Recuperación y adaptación al COVIDLa ministra de Sanidad española destacó en la presentación de estos datos "el esfuerzo ímprobo", según dijo, de los profesionales que trabajan en el programa nacional de donación para que, añadió, "podamos calificar el año 2021 como el de la recuperación en materia de donación y trasplantes".Carolina Darias dijo además que, con los datos expuestos, "España no solo ha refrendado su liderazgo mundial, sino que también ha mostrado su capacidad de afrontar las adversidades, con el único objetivo de procurar a nuestros pacientes la mejor terapia posible", expresó.Se refería la titular de la Sanidad española con esas "adversidades" al COVID-19, como no, el virus que también en lo relativo a las donaciones de órganos trastocó todos los protocolos.Una de estas modificaciones fue la posibilidad de comenzar a trasplantar órganos de donantes que ya pasaron el coronavirus e incluso de los que presentaban una prueba PCR positiva de SARS-CoV-2 en el momento de su fallecimiento, tras una valoración individualizada, eso sí.Fueron 143 los pacientes que obtuvieron trasplantes de 61 donantes que habían pasado el COVID en todo 2021 y 14 los trasplantados de 6 donantes que seguían con PCR positivo en el momento de la donación.Donaciones en paradaLa otra revolución vivida por el sistema de trasplantes español en este 2021 es el aumento de las donaciones en asistolia, es decir con ausencia de actividad cardiaca.El cambio en este año es que las donaciones en estas circunstancias dejaron de ser exclusivamente renales, para pasar a ser multiorgánicas. En concreto, en 2021 se realizaron 934 trasplantes renales, 289 hepáticos, 93 pulmonares, 11 cardiacos y 8 pancreáticos con órganos obtenidos de donantes en asistolia.Crecieron un 7% con respecto a 2020; hubo un total de 662 donantes, el 35% de todos los que cedieron sus órganos, y son más de 120 los hospitales de todas las Comunidades Autónomas españolas acreditados para este tipo de donación.En este apartado, también se produjeron algunos hitos, como el anunciado el pasado 17 de mayo por el hospital Gregorio Marañón, de Madrid, que realizó el primer trasplante de corazón del mundo a un bebé en parada (asistolia) y además con un grupo sanguíneo incompatible entre donante y receptora.A pesar de la pandemia, a lo largo de 2021 se pudieron realizar en España un total de 4.781 trasplantes de órganos. Sin embargo, el Plan Estratégico "50X22" de la Organización Nacional de Trasplantes, persigue alcanzar los 50 donantes por cada millón de habitantes y superar los 5.500 trasplantes en 2022, una meta que, afirman las autoridades españolas, se habría conseguido en 2020, de no ser por la irrupción de la pandemia.

