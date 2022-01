https://mundo.sputniknews.com/20220121/el-kremlin-llama-a-sopesar-responsablemente-el-reconocimiento-de-las-republicas-de-donbas-1120577519.html

El Kremlin llama a sopesar responsablemente el reconocimiento de las repúblicas de Donbás

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, instó a sopesar con gran sentido de responsabilidad el reconocimiento de las... 21.01.2022, Sputnik Mundo

Durante una comparecencia ante la prensa, Peskov rehusó pronunciarse sobre la reciente propuesta de diputados comunistas, de que la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento) adopte un llamamiento al presidente Vladímir Putin para que Moscú reconozca las repúblicas de Donbás.El representante del Kremlin resaltó la importancia de "medidas sopesadas que tomen en consideración la situación actual"."Para los autores de esa iniciativa, también es muy importante no intentar intentos de ganar puntos políticos en una materia tan delicada", añadió.El presidente de la Cámara Baja, Viacheslav Volodin, ya se expresó a favor de celebrar la semana próxima consultas con los líderes de los grupos parlamentarios acerca de la iniciativa de diputados comunistas y, en función de los resultados, remitir el asunto al Consejo de la Duma de Estado.El 19 de enero, los diputados del Partido Comunista de la Federación de Rusia (KPRF) presentaron el anteproyecto de un llamamiento al presidente Vladímir Putin para que Moscú reconozca a las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL).Según los autores, el reconocimiento de las repúblicas de Donbás por Moscú contribuiría a "garantizar la seguridad y la protección de sus pueblos frente a las amenazas externas y la política de genocidio" por parte de Kiev, y allanaría el camino al reconocimiento internacional.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los acuerdos que fueron suscritos en Minsk en septiembre de 2014 y en febrero de 2015 sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Bases militares rusas en VenezuelaAdemás, Peskov comunicó que el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, no debatieron el posible despliegue de bases militares rusas en Venezuela durante la conversación telefónica celebrada el 20 de enero.El vocero recordó que durante la conversación los dos mandatarios debatieron "varios aspectos de la cooperación ruso-venezolana" que tiene "un carácter multifacético y de asociación".El pasado 13 de enero, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, no descartó la posibilidad de que Rusia despliegue su infraestructura militar en Cuba y Venezuela, pero tampoco lo confirmó.El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, por su parte, afirmó que Washington daría una respuesta decisiva si Rusia desplegara sus tropas en América Latina.En junio pasado, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, resaltó durante la Conferencia de Seguridad de Moscú la colaboración con Cuba, Nicaragua y Venezuela en el ámbito técnico-militar.El ministro ruso destacó también los avances en la cooperación con Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay.Además, en noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Nicaragua, aprobó el ingreso de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria, procedentes de varios países, incluida Rusia.

