EEUU descarta grandes avances en la reunión con Rusia en Ginebra

BERLÍN (Sputnik) — El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, desestimó que logre avances importantes en las conversaciones con su homólogo ruso... 21.01.2022, Sputnik Mundo

"No espero grandes avances", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense al canal televisivo alemán ZDF.Rusia negocia con Estados Unidos y la OTAN un acuerdo creíble y vinculante de garantías recíprocas de seguridad.Las delegaciones de las dos potencias mantuvieron ya un primer cara a cara el pasado 10 de enero en Ginebra en el que marcaron posiciones.Blinken indicó que los dos países tuvieron la oportunidad de examinar los resultados de las primeras negociaciones y en la reunión de este 21 de enero, que empezará a las 10:00 GMT, se podrá ver las conclusiones que sacaron ambos bandos.El jefe de la diplomacia estadounidense matizó que su país busca la cooperación con Rusia en varios ámbitos, como la lucha para hacer frente al cambio climático, la pandemia de coronavirus o la influencia de las nuevas tecnologías.Por su parte, la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, declaró que Estados Unidos está dispuesto a llamar la atención del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania en un momento oportuno.Rusia busca impedir el emplazamiento de misiles de ataque de Estados Unidos y otros países de la OTAN cerca de sus fronteras y la incorporación de Ucrania en el bloque bélico. Además reclama a Washington la retirada de sus armas nucleares del continente europeo.Según varios medios, el Pentágono mantiene arsenales nucleares en bases militares en Bélgica, los Países Bajos, Italia, Alemania, entre otros países europeos.Desde Moscú denuncian que los países de la OTAN, entre ellos EEUU, están acumulando tropas y equipos militares cerca de las fronteras rusas y en los últimos años aumentaron sus acciones disruptivas. A su vez, los estadounidenses esgrimen un supuesto plan de Rusia para incursionar en Ucrania, algo que Moscú califica de absurdo.Rusia exige a EEUU y a la OTAN, en su conjunto, garantías creíbles y vinculantes de que no emplazarán misiles de ataque cerca de sus fronteras, en particular en Polonia y Rumanía.Washington cuenta ya con una base militar en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y otra en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea.

