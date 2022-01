https://mundo.sputniknews.com/20220121/diputados-de-nicaragua-valoran-reciente-acercamiento-entre-putin-y-ortega-1120570700.html

Diputados de Nicaragua valoran reciente acercamiento entre Putin y Ortega

Diputados liberales de la Asamblea Nacional de Nicaragua significaron de estratégico el reciente acercamiento de presidente Daniel Ortega y su par ruso... 21.01.2022, Sputnik Mundo

"Significa que Nicaragua está en el centro de la jugada, el hecho que el presidente de uno de los países más poderosos del mundo [por Putin] llame a Daniel [Ortega] significa que hay un interés por Nicaragua, un interés por apoyarnos, porque el apoyo de Rusia es un apoyo incondicional: no nos pide nada a cambio y su solidaridad trasciende desde los años 80, cuando nos dieron de todo ante el bloqueo imperial norteamericano", destacó el dirigente del Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente (MLCI).El excandidato a la presidencia en las pasadas elecciones de noviembre y diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Walter Espinoza dijo a esta agencia que las estrechas relaciones con Rusia "son de esperarse" por la afinidad ideológica con el país euroasiático, pero que Ortega debe reconsiderar las relaciones con otros países que fueron amigos de Nicaragua, en alusión a Estados Unidos.Navarro, que hoy es disidente del PLC y aliado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), refutó a Espinoza y recordó que Estados Unidos congeló en 2009 los fondos de cooperación a través de la Cuenta Reto del Milenio, estimados en 64 millones de dólares para la construcción de carreteras, tras condicionar los recursos a la revisión de los resultados de las elecciones municipales de noviembre de 2008.El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez (2002-2013) dijo en ese momento que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) asumiría los proyectos de carreteras, asignando 50 millones de dólares a Nicaragua."Aquí los norteamericanos son como las gallinas: pone un huevo y hace un alboroto, si vos hacés un análisis de la ayuda norteamericana al pueblo de Nicaragua te das cuenta que no tiene ningún peso desde el punto de vista económico y que exigen, y te piden, y te obligan, y quieren someter de rodillas, dándote migajas; mientras que Rusia es un país solidario de verdad, que no se mide en la solidaridad, en el aspecto económico y el aspecto social", comentó Navarro.El embajador de Rusia en Nicaragua, Alexandr Jojólikov, afirmó el 15 de diciembre pasado que la cooperación y comercio con Nicaragua se duplicó en 96 millones de dólares, mientras que el Gobierno de Estados Unidos anunció el 22 de diciembre que no dará asistencia humanitaria ni relacionada al comercio a Nicaragua e instó a los representantes de su país en organismos multilaterales a "votar en contra" de cualquier préstamos para la nación centroamericana.

