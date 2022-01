https://mundo.sputniknews.com/20220121/descubren-una-red-unica-de-canales-de-piedra-en-una-ruta-antigua-hacia-machu-picchu--fotos-1120614217.html

Descubren una red 'única' de canales de piedra en una ruta antigua hacia Machu Picchu | Fotos

Un equipo de arqueólogos polacos ha descubierto una compleja red de canales fluviales de piedra en un yacimiento arqueológico cerca de la antigua ciudad inca... 21.01.2022, Sputnik Mundo

El lugar del hallazgo se hizo en una antigua ciudad inca, llamada Chachabamba, y tenía una función exclusivamente ritual.Según el Journal of Archaeological Science, esta red de canales fluviales no había sido encontrada antes porque está cubierta con una densa vegetación y ubicada en una zona de difícil acceso topográfico. Estas fueron las razones por las que los arqueólogos recurrieron al escáner LiDAR en esta región por primera vez.Varios bloques de piedra fueron empleados para lograr la construcción de esta red compleja de canales hasta ahora desconocidas que en su momento abastecía de agua al complejo ceremonial de la ciudad de Chachabamba, ubicada en el valle de Vilcanota, en el sureste de Perú.Los arqueólogos explicaron que la ciudad ceremonial tiene un altar de piedra y está rodeado por 14 baños que eran empleados para los rituales. El agua de estos canales recorría el lugar a través de canales suministrados de agua por el río Urubamba.El escaneo LiDAR y un dron lograron hallar esta red de canales y una serie de estructuras antes desconocidas. Sin embargo, no es la primera vez que el uso de este tipo de tecnología permite a los arqueólogos realizar descubrimientos que serían imposibles de hallar.A finales de septiembre, se empleó la misma tecnología en una de las ciudades mayas más estudiadas en Guatemala, y como resultado un complejo arquitectónico cubierto de vegetación fue descubierto en los alrededores de la ciudad de Tikal.

