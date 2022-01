https://mundo.sputniknews.com/20220121/cumbre-lavrov-blinken-rusia-y-eeuu-se-dan-un-respiro-1120611672.html

Cumbre Lavrov-Blinken: Rusia y EEUU se dan un respiro

Cumbre Lavrov-Blinken: Rusia y EEUU se dan un respiro

EEUU responderá la próxima semana a las garantías de seguridad requeridas por Moscú. La Defensa española adopta la estrategia de que "la guerra es la paz"... 21.01.2022

Cumbre Lavrov-Blinken: Rusia y EEUU se dan un respiro Cumbre Lavrov-Blinken: Rusia y EEUU se dan un respiro

Ginebra, Suiza. 21 de enero. 11 de la mañana hola local. Hotel President Wilson. Comienza una reunión de las delegaciones de Rusia y EEUU encabezadas por el canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.Tema de la reunión: repuestas de EEUU a las propuestas de Rusia sobre las garantías de seguridad que Moscú hizo públicas el pasado 17 de diciembre, y que previamente había enviado a Washington y la OTAN.Ambas partes esperaban que esta nueva reunión entre Rusia y EEUU, al igual que las consultas celebradas la semana pasada, no culminara con la aprobación de algo concreto.En ese sentido se expresó Lavrov en sus primeras palabras al inicio de las negociaciones al dirigirse a Blinken:"Usted afirmó durante su gira europea que no esperaba grandes avances de esta reunión. Tampoco esperamos avances de estas consultas, estamos esperando respuestas a nuestras propuestas. Las propuestas son absolutamente concretas y esperamos que las respuestas estadounidenses también sean concretas y correspondan a los compromisos sobre la indivisibilidad de la seguridad asumidos al más alto nivel en el marco de la OSCE [Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa], según los cuales, ningún país debe fortalecer su seguridad a expensas de la seguridad de otro país. Estoy muy interesado en escuchar cómo EEUU interpreta estos compromisos", señaló el canciller Lavrov.Su interlocutor estadounidense, por su parte, comunicó el mensaje propio y de sus aliados. "Todos estamos comprometidos con la diplomacia y el diálogo para tratar de resolver nuestras diferencias. Pero también estamos comprometidos con dar una respuesta conjunta y unida, si Rusia decide continuar su agresión contra Ucrania", dijo Blinken.La reunión, que se celebró a puerta cerrada y duró menos de lo previsto –cerca de una hora y media–, efectivamente no supuso un avance, pero permitió definir con mayor certeza las posiciones de las partes, algo que comentaron al término de la reunión ambas partes.Hay un detalle importante a destacar: si bien Lavrov compareció ante los medios apenas finalizada la reunión, Blinken se presentó ante la prensa después de que el canciller ruso ya había terminado su rueda de prensa.Hay otro detalle no menos importante. Serguéi Lavrov pasó directamente a responder a las preguntas. Fueron 12 en total, de las que 4 fueron realizadas por parte de medios extranjeros, como la agencia AP, la cadena CNN o la BBC. Blinken, por su parte, empezó su conferencia de prensa, a la que asistieron medios anglosajones, realizando una extensa introducción y solo después procedió a responder a las preguntas.Lavrov declaró que Blinken prometió durante la reunión que Washington presentaría la próxima semana una respuesta escrita a las propuestas de Moscú sobre las garantías de seguridad. El jefe de la diplomacia rusa indicó que reiteró a su homólogo estadounidense la exigencia de principios de Rusia, que consiste en poner fin a "la ampliación interminable de la OTAN hacia el este" de Europa.Según el Exteriores ruso, quien llamó a no adelantarse a los hechos, la parte rusa espera una respuesta oficial a sus propuestas, tras lo cual tendrá lugar una reunión a nivel de ministros de Exteriores.En tanto, Blinken señaló a los periodistas que "la discusión con el ministro Lavrov fue franca y sustantiva". Afirmó que le dejó en claro que si Rusia cruza la frontera con Ucrania, enfrentará una respuesta severa de Washington y sus aliados.La Defensa española adopta la estrategia de que "la guerra es la paz""La guerra es la paz". Esta famosa frase de la legendaria novela 1984 de George Orwell parece que se convirtió en la guía para el ministerio de Defensa español. Y es que su titular, Margarita Robles, acaba de ofrecer el envío de cazabombarderos del Ejército del Aire a Bulgaria, como parte del creciente despliegue de la OTAN en el este de Europa, además de adelantar la incorporación la próxima semana de la fragata Blas de Lezo a la flota permanente de la Alianza que patrullará el mar Negro "en un momento de máxima tensión con Rusia por la amenaza de invasión sobre Ucrania", según escribe el diario El País. Al mismo tiempo, la ministra no deja de reiterar su apuesta por la "desescalada" y por una salida diplomática para la actual crisis.Es decir, sus acciones van en la línea contraria a lo declarado, puesto que, tal y como insiste Moscú, las actividades de la OTAN en las inmediaciones de Rusia, entre ellas sus movimientos en el mar Negro, tienen "carácter provocador" y "refuerzan las tensiones" entre las partes, según las palabras del presidente Vladímir Putin.No obstante, el bloque militar sigue reforzando su presencia en las proximidades del territorio ruso, donde en el caso de España, su Ejército del Aire ya desplegó en febrero de 2021 seis cazas Eurofighter en Rumania, "desde donde realizaron patrullas de vigilancia en el mar Negro", al tiempo que este año, "el Estado Mayor de la Defensa ha ofrecido repetir la misión en Bulgaria", recuerda El País.El tono insultante adoptado por los grandes medios españoles hacia Rusia tampoco contribuye a "una salida diplomática" que manifestó desear la señora Robles. El periódico El Mundo, por ejemplo, compara con "los insectos" a las tropas rusas. Lo hace en su artículo titulado 'Ya estamos (casi) en guerra' la periodista Berna González Harbour, donde leemos lo siguiente: "En cuanto olieron la sangre, las tropas rusas se movieron a Kazajistán con la misma velocidad de los insectos atraídos por una luz encendida en medio de la noche. Ahora se despliegan en Bielorrusia para hacer 'maniobras', como también rodean parte de Ucrania con una poderosa contumacia (cien mil soldados) que nos recuerdan quiénes fueron. Y quiénes son".La autora alerta que "la agresividad de Rusia, su ansiedad por restablecer y exhibir su espíritu imperial" amenaza con desembocar en "la ristra de cadáveres" en Occidente. Para argumentar este pronóstico, invita a "recordar" que los rusos, según sus palabras, "invadieron Crimea y se la quedaron; derribaron un avión de un vuelo comercial entre Holanda y Kuala Lumpur como si tal cosa; y mantienen un conflicto abierto en el este de Ucrania en el que han muerto ya catorce mil personas".Un análisis donde cada planteamiento es una absoluta falsedad. Primero, Crimea no fue "invadida" por Rusia, sino que más del 96% de sus habitantes votaron en un referéndum a favor de la reincorporación al gigante euroasiático de esta península, que, además, alberga la Flota rusa del Mar Negro desde que la emperatriz Catalina la Grande ganara este territorio al Imperio Otomano en el siglo XVIII.Tampoco resiste el más mínimo análisis la afirmación sobre la responsabilidad rusa en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines cuando sobrevolaba la zona conflictiva del este de Ucrania. Como mínimo, porque sólo lo puede determinar la Justicia. Además, fueron las autoridades ucranianas quienes violaron "las reglas internacionales al no cerrar el espacio aéreo del territorio donde tenían lugar acciones militares", según Vladímir Putin. Cabe señalar, además, que estas "acciones militares" fueron los bombardeos sobre la población de Donbás por parte del Ejército ucraniano.Por último, no es Rusia quien "mantiene un conflicto abierto en el este de Ucrania". De hecho, Moscú insiste en que no es parte de esa crisis interna, al tiempo que subraya que su persistencia se debe al incumplimiento por las autoridades ucranianas de sus compromisos asumidos por la firma de los acuerdos de Minsk.Un incumplimiento alentado por Occidente, que no deja de "contribuir a la militarización de Ucrania", tal y como denunció esta semana la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, constatando que los países de la OTAN, entre ellos EEUU y el Reino Unido, aumentaron últimamente el suministro de armas al Ejército de Kiev. En particular, se trata de armas antitanque y complejos de misiles tierra-aire, lo cual sólo contribuye a una mayor tensión, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.En esta línea, cabe resaltar que, desde la autoproclamada República Popular de Donetsk, acaban de denuciar que registran "la preparación de las unidades de las formaciones armadas de Ucrania para desatar hostilidades activas" en el este del país. En particuar, comunicaron que durante las últimas dos semanas a la zona del conflicto llegaron francotiradores y agentes del grupo especial Alfa del Servicio de Seguridad de Ucrania, al tiempo que "a lo largo de toda la línea de contacto se registra un aumento de las actividades de reconocimiento del enemigo con el uso de vehículos aéreos no tripulados".Asimismo, alertaron que en un polígono en la región de Donetsk se está llevando a cabo un entrenamiento intensivo de unidades de las Fuerzas de Protección Radiológica, Química y Biológica, por lo que se mantiene la posibilidad de provocaciones con el uso de productos químicos.Pero volvamos al artículo de Berna González Harbour. Lo que también llama la atención en esta 'obra' es el malestar por las maniobras rusas en Bielorrusia. Estos ejercicios se realizarían el próximo mes de febrero. Un hecho que la autora del El Mundo presenta como escandaloso, sin mencionar la imparable expansión de la OTAN hacia los países del este de Europa desde la desaparición de la URSS.Un avance que siempre se ha sustentado sobre pretextos falsos, donde los hechos no dejan lugar a dudas de que su verdadero blanco es Rusia, según dijo a Octavo Mandamiento el intelectual español Higinio Polo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona.Camila Ramos, la ecuatoriana que se "forja" en RusiaLa determinación por "forjar" su propio camino y por estudiar en una de las mejores universidades del mundo fue lo que llevó a Rusia a la ecuatoriana Camila Ramos. Una decisión que le permitió descubrir un país totalmente diferente al que pintan algunos medios o rehenes de los estereotipos.Fue amor a primera vista: cuando en enero de 2021 vio por la ventana del avión que la llevaba a Moscú los paisajes cubiertos de nieve, se quedó totalmente "impresionada", teniendo en cuenta además que estaba bien preparada para afrontar esta realidad tan distinta, al haber comprado previamente "una chompa para menos 40 [grados de temperatura]"."Vine acá con una maleta de 23 kilos, otra maleta de 10 kilos, y una maleta extra de 23 kilos. La ropa es lo que más empaqué, pero igual tuve que comprar más prendas", sostiene la joven en relación al duro invierno ruso, aconsejando priorizar vestirse "caliente" que vestirse a la última moda.Pronto aprendió otros 'lifehacks' para sobrevivir en "esta ciudad gigantesca", donde su recomendación a quienes vengan a Rusia es que se descarguen las numerosas aplicaciones de navegación y de transporte que ofrece el gigante tecnológico Yandex, "el Google ruso"."Rusia me cambió totalmente la perspectiva. La verdad es que he encontrado una profundidad en la cultura rusa que creo que les hace falta a muchos países", manifestó Ramos, quien ahora está cursando una preparatoria antes de ingresar al Instituto de Estudios de Asia y África de la prestigiosa Universidad Lomonósov de Moscú."Esta carrera combina todos mis intereses: desde la sociología y la política de países asiáticos, hasta su conflictología e idiomas", señaló esta ecuatoriana, a quien le tocó también hacer voluntariado en el Centro Cultural Iberoamericano de Moscú, adjunto a la Biblioteca de Literatura Extranjera, uno de los numerosos espacios en la capital rusa "donde pueden venir los latinos y contarles a los rusos de su cultura, y los rusos contarles de la suya"."Creo que las personas rusas y las latinoamericanas tienen un montón de cosas en común", afirmó Ramos, al subrayar que las numerosas amistades que hizo en este país le ayudan a sentirse como en casa, a pesar de encontrase a miles de kilómetros de su hogar.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

