Colombia: "Atentados en Arauca revelan desinterés del Gobierno en proteger a la población"

"En medio del Gobierno y la disidencia guerrillera está la población civil", sostuvo Gonzalez.

Colombia: "atentados en Arauca revelan desinterés del Gobierno en proteger a la población" El comunicador social del medio 'Trochando sin Fronteras' del departamento de Arauca, Isneldo Gonzalez, y el periodista Camilo Rueda Navarro dialogaron con 'Telescopio' tras los atentados en Saravena que dejaron un muerto y cinco heridos. "En medio del Gobierno y la disidencia guerrillera está la población civil", sostuvo Gonzalez.

La violencia no cesa en Colombia. En lo que va del mes de enero, casi 40 personas perdieron la vida en el Departamento de Arauca, en el marco de enfrentamientos violentos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).El Gobierno de Arauca impuso un toque de queda nocturno tras el atentado terrorista en la ciudad de Saravena del 19 de enero. Allí fue destruida la sede de la Fundación Joel Sierra y las instalaciones del medio de comunicación alternativo Trochando sin Fronteras, entre otras organizaciones sociales. El saldo fue una persona fallecida y cinco heridos.Para comprender el impacto de los atentados y las perspectivas tras los ataques, Telescopio conversó con el comunicador social del medio alternativo Trochando sin Fronteras, Isneldo Gonzalez.El entrevistado relató la situación que se vive en la ciudad blanco del atentado terrorista, y en los vecinos municipios de Tame, Fortul y Arauquita.De acuerdo con González, los disidentes dicen una cosa y el Gobierno otra. Y en medio queda la población civil. "Los que no tenemos armas estamos defendiendo la vida y nuestros territorios y dando la vida por ello", acotó."Colombia tiene un títere que nos gobierna y no nos representa. Lo único que hace es creer que la militarización es lo mejor para el destino del país", lamentó."Hablar de la paz por parte de las autoridades es una mentira. Si el Gobierno quisiera llegar a ella, ya lo hubiera hecho. El mismo Ejecutivo ha estado destruyendo esos acuerdos de paz", añadió González.Para el comunicador social, el Gobierno de Iván Duque prefiere proteger a infraestructuras de explotación petrolera. Y se dedica a traer a la zona unidades del Ejército que, como pasó el 19 de enero, "quedó demostrado que no sirven para nada ni protegen a la población”.Telescopio también dialogó con el periodista colombiano Camilo Rueda Navarro, sobre las consecuencias de estos ataques violentos en la sociedad colombiana y en particular en el trabajo de la prensa local."El ejercicio del periodismo en Colombia tiene dificultades hostiles. Primero por sus condiciones que han llevado al monopolio de grupos empresariales ligados al poder", explicó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

