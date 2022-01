https://mundo.sputniknews.com/20220121/cientificos-demuestran-como-se-puede-vencer-la-alergia-al-mani-desde-la-infancia-1120581247.html

Científicos demuestran cómo se puede vencer la alergia al maní desde la infancia

Un equipo de científicos han demostrado en un ensayo clínico que la inmunoterapia oral para niños de 1 a 3 años con alergia grave al maní, también conocido... 21.01.2022, Sputnik Mundo

A 146 niños de entre 1 y 3 años de edad se les administró una harina que contenía proteína de maní o una harina placebo de aspecto similar. La harina se mezclaba con alimentos como la compota de manzana o el pudín para enmascarar su sabor. Nadie, salvo el farmacéutico y el nutricionista, sabía quién recibía la harina de maní y quién el placebo.El estudio publicado en The Lancet duró un periodo de 30 semanas, en las cuales los niños del grupo experimental consumieron dosis diarias crecientes de proteína de maní (hasta 2 gramos, el equivalente a seis nueces). Pasado este tiempo, los niños siguieron consumiendo su dosis diaria de harina de maní o de harina placebo durante otros dos años con la única diferencia de que la dosis de proteína de maní se incrementó gradualmente hasta los 5 gramos.Una vez concluido este tiempo, se interrumpió el tratamiento y los niños dejaron de comer maní durante seis meses. Por último, se volvió a exponer a los niños a 5 gramos de proteína de maní, equivalente a unos 16 cacahuetes. A los que no presentaron una reacción alérgica durante el ensayo se les dio 8 gramos de mantequilla de maní, equivalente a 2 cucharadas, para confirmar que no había alergias.Al finalizar el tratamiento, se demostró que el 71% de los niños que recibieron la harina de maní perdieron la sensibilidad alérgica a este alimento, en comparación con el 2% de los niños que recibieron el placebo. La remisión se definió con la capacidad de comer 5 gramos de proteína de maní sin presentar una reacción alérgica.Así los científicos descubrieron que es posible hacer remitir a los niños con alergias graves al maní. Los investigadores consideran que estos resultados pueden ayudar a desarrollar en un futuro tratamientos para reducir la carga de alergia al maní en la infancia.La alergia al maní afecta a millones de personas alrededor del mundo y se considera una de las alergias más peligrosas. Incluso el consumo de pequeñas cantidades de maní puede tener graves consecuencias para los niños.

