Chile reabre frontera altiplánica con Bolivia tras cierre de emergencia por COVID-19

LA PAZ (Sputnik) — Chile reabrió su principal paso carretero con Bolivia, tras un cierre de 24 horas motivado por un aumento de casos de COVID-19 entre sus... 21.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-21T20:39+0000

2022-01-21T20:39+0000

2022-01-21T20:39+0000

américa latina

bolivia

chile

covid-19

"Se realiza la apertura del Complejo Fronterizo Integrado Chungará para atención de usuarios y pedimos a la comunidad mantener las medidas sanitarias, para asegurar el normal funcionamiento del Control Fronterizo resguardado la salud de los funcionarios y usuarios", reportó la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota, norte chileno, a través de Twitter.El cierre del paso fronterizo de la principal carretera binacional Patacamaya (Bolivia)-Arica (Chile) había sido impuesto sorpresivamente el jueves 20, agravando la aglomeración de camiones bolivianos en tránsito de y hacia los puertos del norte chileno.La Delegación de Parinacota no dio detalles de cómo se había superado la emergencia sanitaria por el contagio de los funcionarios chilenos en la frontera.El 21 de enero, había un millar de camiones bolivianos retenidos en la frontera chilena, según informó el diario Página Siete.El congestionamiento en la frontera se registra desde el mes pasado, cuando Chile decidió dar validez solo a las pruebas de detección de COVID-19 realizadas en su territorio y no a los test hechos por los transportistas en Bolivia antes de emprender viaje.El Gobierno boliviano ofreció a Chile a principios de año personal y equipos médicos, además de los insumos necesarios, para descongestionar el proceso de toma de muestras de COVID-19 en la frontera, pero Santiago hasta ahora no respondió.

bolivia, chile, covid-19