Boric presenta su Gabinete y nombra a la primera ministra del Interior de la historia de Chile

"En el Ministerio de Interior y Seguridad Pública le doy la bienvenida a la doctora Izkia Siches", señaló el mandatario electo durante la ceremonia de presentación en Santiago. Asimismo, afirmó que la diputada socialista (centroizquierda) y nieta del expresidente Salvador Allende (1970-1973), Maya Fernández, será su ministra de Defensa a partir de marzo.Fernández fue una de las disidentes de su partido durante el periodo de campaña presidencial, debido a que decidió apoyar a Boric y no a la candidata que respaldaba su partido, la demócrata cristiana Yasna Provoste.La diputada es hija de Beatriz Allende, hija a su vez del exmandatario socialista derrocado por el general del Ejército Augusto Pinochet durante el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, quien lideró una dictadura desde 1973 a 1990.Fernández pasó su infancia en el exilio en Cuba y al llegar a Chile estudió biología y se integró al Partido Socialista.Además, comunicó que diputada comunista Camila Vallejo asumirá en marzo como ministra de Secretaría General de Gobierno, más conocido como la cartera de vocería.Vallejo cobró notoriedad pública liderando las marchas del movimiento estudiantil 2011 junto a Boric, ambos siendo dirigentes de la Universidad de Chile.El presidente electo de Chile declaró también que nombró al diputado de Revolución Democrática (izquierda) Giorgio Jackson, quien estará a cargo del ministerio Secretaría General de la Presidencia."En el ministerio Secretaría General de la Presidencia habrá un trabajo arduo, difícil, con un parlamento equilibrado pero que no me cabe ninguna duda que va a estar a la altura, le doy la bienvenida a mi compañero Giorgio Jackson", afirmó Boric durante la ceremonia de presentación de Gabinete en Santiago.En 2014 llegó al Congreso Nacional junto a Boric y otros dirigentes estudiantiles como la diputada comunista Karol Cariola y el diputado de Revolución Democrática (izquierda), Giorgio Jackson, a quien Boric nombró este viernes como ministro de la Secretaría General de la Presidencia.La diputada comunista tiene 33 años, es geógrafa de profesión y comenzó a militar en 2007 cuando entró a las filas de las Juventudes Comunistas.En 2011 su rol a cargo de las protestas universitarias fue destacado incluso internacionalmente, y el diario británico The Guardian la escogió el "Personaje del Año".

