https://mundo.sputniknews.com/20220121/autoridades-mexicanas-detienen-a-unos-300-migrantes-cerca-de-la-frontera-con-guatemala-1120618412.html

Autoridades mexicanas detienen a unos 300 migrantes cerca de la frontera con Guatemala

Autoridades mexicanas detienen a unos 300 migrantes cerca de la frontera con Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Un grupo combinado de agentes mexicanos detuvo a unos 300 migrantes que intentaron comenzar la primera caravana del año, horas... 21.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-21T20:25+0000

2022-01-21T20:25+0000

2022-01-21T20:25+0000

américa latina

guatemala

migrantes

méxico

centroamérica

caravana migrante

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1c/1116523764_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_3e1d0be27ad6def8158a40b88baa1f9d.jpg

"De la denominada primera Caravana 2022, se rescató a más de 300 personas de diferente a nacionalidades que exponían su vida al caminar por la carretera costera", informó el periódico Diario del Sur de Tapachula.Según el reporte, las autoridades afirman que las personas fueron "rescatadas" por agentes del Grupo Beta Sur de asistencia a migrantes, la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM).El INM utiliza ese término para referirse a las detenciones de migrantes.Los migrantes partieron la madrugada del viernes 21, un día después de haber marchado en Tapachula para protestar por las demoras en los trámites de petición de asilo o refugio que les permita transitar por el territorio mexicano, algunos con intención de llegar a EEUU.Las detenciones fueron realizadas "luego de que el INM fue informado sobre la caravana de migrantes que había salido de Tapachula".Alrededor de las 05:00 de la mañana (11:00 GMT) los agentes migratorios y guardias nacionales desplegaron un dispositivo de seguridad para contener la caravana.Las autoridades "invitaron" a los migrantes a abordar autobuses, para "no exponer sus vidas al caminar por las carreteras y ser atropellados por vehículos", dice el reporte periodístico.Con la finalidad de recabar los datos cómo edad, sexo y nacionalidad, los migrantes fueron trasladados a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, como las autoridades mexicanas denominan a un centro de detención para extranjeros indocumentados en la fronteriza ciudad de Tapachula.Protesta contra redadasCasi 500 migrantes con mujeres y niños procedentes de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Cuba, Venezuela y Haití realizaron el jueves 20 una protesta por las recientes redadas y controles de revisión de documentos en el INM de Tapachula.Los extranjeros gritaban consignas como "¡Migrar es un derecho, no es delito!", y exigían "libre tránsito".Además, denunciaron que las autoridades rompen y destruyen los permisos humanitarios que les permite a los migrantes permanecer en el sur del territorio mexicano, pero les prohíbe avanzar.El jueves 20 anunciaron que se organizarían y si no reciben respuestas a sus pedidos de autorización para avanzar hacia la frontera norte de México con EEUU partirían en caravana, como lo hicieron este viernes 21.Las autoridades plantean que la migración sea "ordenada, regular y segura", y proponen abordar la pobreza y la violencia que obligan a cientos de miles a salir de sus países en Centroamérica y del CaribeMuchos migrantes ya esperaron varias semanas o meses en Tapachula sin tener respuesta a sus solicitudes de asilo o refugio válidos para todo el territorio mexicano.El INM no confirmó las detenciones y el reporte más reciente en su cuenta de Twitter data del miércoles 19 de enero, sobre la detención de unas 400 personas en dos operativos en carreteras de Tabasco (sureste del país), que viajaban en un autobús y un tráiler.El 9 de diciembre pasado murieron 56 migrantes en el accidente de un tráiler en el que viajaban hacinadas 150 personas, sobre todo de Guatemala.El INM reportó la detención de al menos 252.000 migrantes de enero a noviembre de 2021 y deportó casi la mitad en ese lapso.El año pasado, las autoridades mexicanas recibieron más de 130.000 solicitudes de asilo que incluye a más 50.000 procedentes de Haití.A su vez, las autoridades fronterizas de EEUU reportaron 1,7 millones de detenciones de personas indocumentadas en el año fiscal pasado, entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, algunas de ellas varias veces.

https://mundo.sputniknews.com/20220119/honduras-tiene-solucion-la-crisis-migratoria-1120473447.html

https://mundo.sputniknews.com/20220119/migracion-rescata-a-16-migrantes-que-viajaban--en-una-cabina-de-trailer-en-tabasco--video-1120513162.html

guatemala

méxico

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guatemala, migrantes, méxico, centroamérica, caravana migrante