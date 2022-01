https://mundo.sputniknews.com/20220121/argentinos-y-mexicanos-los-mas-ansiosos-por-ir-al-mundial-de-catar-1120609579.html

Argentinos y mexicanos, los más ansiosos por ir al Mundial de Catar

Argentinos y mexicanos, los más ansiosos por ir al Mundial de Catar

El primer día de venta de entradas para la Copa del Mundo de Catar 2022 tuvo a argentinos y mexicanos como los extranjeros que completaron más solicitudes de... 21.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-21T17:38+0000

2022-01-21T17:38+0000

2022-01-21T17:38+0000

américa latina

⚽ deportes

fifa

argentina

lionel messi

fútbol

mundial de fútbol 2022 en catar

lionel scaloni

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1118696245_0:4:550:313_1920x0_80_0_0_9757489724aaa6bee30d7ef71f711bee.jpg

La pasión latinoamericana por el fútbol es innegable y la FIFA parece tenerlo claro. Es que apenas se colocaron a la venta las primeras entradas para los partidos de la Copa del Mundo de Catar 2022, argentinos y mexicanos se lanzaron por ellas y se colocaron como los extranjeros que más localidades adquirieron en las primeras horas de venta.Diez meses antes del inicio del torneo, la FIFA habilitó la venta de entradas para todos los partidos del Mundial de Catar a través de un sitio web específico que registra las solicitudes de los interesados para hacerse de los tickets para los 64 partidos del campeonato.Según informó la propia FIFA, solo en el primer día de venta de boletos hubo 1,2 millones de solicitudes de entradas para los diferentes encuentros, a pesar de que el sorteo del fixture del torneo se realizará recién el 31 de marzo.Muchos de los pedidos se concentran en partidos específicos y superan ampliamente la capacidad de los estadios. Por ejemplo, hubo 140.000 pedidos de entradas para la final, que se disputará el 18 de diciembre en el Estadio de Lusail, capaz de albergar únicamente a 94.500 espectadores. Para el partido inaugural se solicitaron 80.000 boletos, a pesar de que el encuentro se jugará el 21 de noviembre en el Al Bayt Stadium, con aforo para 60.000 personas.En los casos en los que la demanda supere la cantidad de entradas disponibles, el mecanismo de venta de entradas prevé realizar un sorteo para determinar qué fanáticos se llevarán las entradas.Una de las sorpresas que dejó la primera jornada de venta de entradas fue la nacionalidad de los solicitantes. Como era previsible, los cataríes quedaron primeros en la lista de las solicitudes. Pero detrás, dos países latinoamericanos se destacaron como los más ávidos por estar en las tribunas: Argentina y México.El furor argentino por las entradas no solo se sustenta por la pasión que los sudamericanos sienten por el fútbol y que los hace estar entre las hinchadas que más se hacen sentir en cada campeonato mundial, sino por el buen momento que atraviesa el seleccionado nacional entrenado por Lionel Scaloni.Además de haberse asegurado su clasificación a falta de cuatro fechas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas, los argentinos tuvieron un 2021 glorioso en el que volvieron a ser campeones de América después de 28 años y consolidaron un equipo con nuevas figuras como el mediocampista Rodrigo de Paul o el portero Emiliano 'Dibu' Martínez.Por si fuera poco, muchos especulan con que será la última Copa del Mundo de Lionel Messi, razón suficiente para que los argentinos busquen salvar las dificultades para hacerse de dólares para viajar al exterior y adquirir los boletos.Y no será barato. Algunos sondeos previos a que se iniciara la venta de entradas daba cuenta de que, para viajar desde Buenos Aires a Doha, los argentinos podrían llegar a tener que desembolsar unos 2.988 dólares estadounidenses, una cifra que puede llegar a equivaler a unos 300.000 pesos argentinos.Los mexicanos sorprendieron por su optimismo, dado que su selección aún no selló su pasaje al torneo como consecuencia de una campaña irregular en las Eliminatorias de la Concacaf y la sorprendente participación del equipo nacional canadiense. De todos modos, México se sabe la selección más poderosa de la región y que podrá, al fin, llegar a posiciones de definición en la cita internacional.Los mexicanos, eso sí, tienen costos más bajos para llegar a Catar, ya que se encuentran boletos de avión por aproximadamente 1.700 dólares, unos 36.000 pesos mexicanos.La lista de países que más entradas solicitaron se complementan, en orden de pedidos, por Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, India, Arabia Saudita, Brasil y Francia.

https://mundo.sputniknews.com/20211123/de-sudamerica-a-catar-cuanto-cuesta-ir-al-mundial-2022-1118527477.html

https://mundo.sputniknews.com/20211215/catar-2022-el-ultimo-mundial-de-messi-y-un-sueno-imposible-para-los-argentinos-1119331231.html

https://mundo.sputniknews.com/20220120/por-que-la-seleccion-de-futbol-de-mexico-solo-puede-jugar-con-aficionados-controlados-1120522118.html

argentina

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, fifa, argentina, lionel messi, fútbol, mundial de fútbol 2022 en catar, lionel scaloni, méxico