Argentina comienza a vender autotest de COVID-19 en farmacias: ¿cuánto cuestan?

Argentina comienza a vender autotest de COVID-19 en farmacias: ¿cuánto cuestan?

El Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) habilitaron la venta sin receta de cuatro marcas de... 21.01.2022

El 19 de enero, el Ministerio de Salud de Argentina dio luz verde para la comercialización libre sin receta de pruebas caseras de uso individual de antígenos de COVID-19, que tendrán resultados orientativos, sin un valor de diagnóstico concluyente, pero que en caso de dar positivos, serán informados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.El 14 de abril de 2021, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina habilitó la venta en farmacias de un test rápido de antígenos, pero para uso profesional exclusivo. El 6 de enero de 2022, ANMAT autorizó cuatro marcas de testeos para uso particular de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener, que comenzarían a venderse en farmacias a partir de la semana del 24 de enero."Llevamos adelante un proceso de adhesión de las farmacias para que se comprometan a la dispensa, el asesoramiento, el seguimiento del paciente y el registro del resultado y ahora estamos esperando que ingresen. Hay una demanda muy grande debido a la suba de casos por la variante ómicron", dijo a Sputnik Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).Cuánto cuestan los autotest de COVID-19Reinoso explicó que estas pruebas, a pesar de no tener el mismo valor de diagnóstico que los test PCR —imposibles de hacer a todos debido al volumen de demanda—, sirven para que quien tenga o no síntomas, pero sospeche estar infectado, pueda aislarse a tiempo y cortar la cadena de contagios.Las personas deben evitar acercarse a las farmacias si las sospechas de contagio son altas, por lo que pueden acceder a las pruebas a través de terceros, como ocurre con los medicamentos de venta por receta.Cómo se reportan los resultadosLas farmacias solicitarán datos personales de los pacientes, incluidas las personas que estén de tránsito, como el caso de turistas locales o extranjeros, para darles seguimiento posterior al resultado de esta prueba rápida, que demora entre 15 y 30 minutos tras el hisopado."Una vez que les tomamos los datos, sale un documento con un código QR que, al escanearlo sencillamente con la cámara del celular, ofrece cuatro diferentes opciones: 'Positivo', 'Negativo', 'Inválido' o 'Me lo voy a realizar más adelante'. Hay una responsabilidad de los pacientes o del tercero de usar el QR y facilitarnos los resultados", concluyó.El 14 de enero de 2022, Argentina registró el pico histórico de 139.853 nuevos casos de COVID-19 en un solo día. No obstante la nueva ola, que comenzó durante diciembre pasado, las muertes vinculadas a la enfermedad no se dispararon gracias a la intensa campaña de vacunación, por la cual más del 75% de la población cuenta ya con al menos dos dosis, mientras que el 86,5% recibió al menos una dosis.

