Analista critica que la cooperación militar de Rusia y Venezuela genere alarmas

"Para nadie es un secreto que (…) hay una presencia muy importante de bases militares de EEUU en casi todo el continente latinoamericano, y eso no ha generado mayores alarmas. Como las que se han pretendido encender a partir del posible crecimiento de la cooperación técnico-militar entre Venezuela y Rusia", dijo el experto egresado de la Universidad Central de Venezuela, en declaraciones ofrecidas a Sputnik.El pasado 13 de enero, el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov no descartó la posibilidad de que Rusia despliegue su infraestructura militar en Cuba y Venezuela, pero tampoco lo confirmó."No quiero confirmar nada, pero tampoco voy a refutar nada aquí", dijo Riabkov en declaraciones al canal de televisión RTVI.Ortiz destacó que las alianzas entre Venezuela y Rusia en el ámbito militar no son nuevas, por lo que criticó que estas declaraciones hayan disparado alertas.El experto en ciencias políticas destacó que esto se presenta en el marco de las elecciones de medio término en el Congreso de Estados Unidos en noviembre."Recordemos que hay una elección de medio término del Congreso de EEUU en noviembre próximo y que hay una situación en la cual hay toda una política de bloquear el crecimiento de actores multipolares, como la federación de Rusia y como China con toda su área de influencia. Lo que está sucediendo en Ucrania y Taiwán es parte de esa política", opinó.Por ello, Ortiz consideró que cuando Rusia y China intentan crear una relación soberana "en lo que ellos denominan su patio trasero", Estados Unidos enciende las alarmas y expresa su preocupación.

