https://mundo.sputniknews.com/20220121/amlo-envia-mensaje-a-trabajadores-de-deer-park-y-promete-que-no-habra-despidos--video-1120588214.html

AMLO envía mensaje a trabajadores de Deer Park y promete que no habrá despidos | Video

AMLO envía mensaje a trabajadores de Deer Park y promete que no habrá despidos | Video

En presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que Deer Park que es una refinería muy productiva y envió un mensaje a los trabajadores de la... 21.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-21T13:52+0000

2022-01-21T13:52+0000

2022-01-21T13:52+0000

américa latina

eeuu

pemex

gobierno de méxico

shell

andrés manuel lópez obrador

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1120588144_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_27998ccd6199999cbd5354e7456b21c2.jpg

Luego de que este 20 de enero, Pemex tomara control de la refinería de Deer Park en Houston, Texas, el mandatario mexicano mandó un mensaje a los trabajadores de la planta, expropiedad de Shell, en donde les pidió mantenerse serenos y, prometió, no habrá despidos. "Nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes, nosotros somos ciudadanos del mundo, nosotros somos del partido de la fraternidad universal", aseveró en un mensaje grabado que fue difundido por Pemex y en su conferencia de prensa de este 21 de enero.En su mensaje, López Obrador recordó que Deer Park, la cual fue construida en 1992, es una refinería con un promedio de 85% de capacidad de producción y recordó que con esta adquisición, el Gobierno de México no puede tener pérdidas, pues está en juego el dinero del pueblo mexicano. "Estoy seguro que van a seguir trabajando con el mismo entusiasmo y con el mismo compromiso", dijo. En su conferencia de prensa, López Obrador señaló que no tiene pensado visitar la planta; sin embargo, dijo que será el titular de Pemex, quien estará en contacto directo con los trabajadores del sitio.

https://mundo.sputniknews.com/20211222/lo-que-debes-de-saber-de-la-refineria-deer-park-que-pemex-compro-a-shell--1119612534.html

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, pemex, gobierno de méxico, shell, andrés manuel lópez obrador, méxico