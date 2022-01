https://mundo.sputniknews.com/20220120/y-si-el-perro-que-sigues-en-instagram-es-un-clon-1120547581.html

¿Y si el perro que sigues en Instagram es un clon?

Con el objetivo de no perder seguidores, algunos 'influencers' han recurrido a clonar a sus mascotas, lo cual ha puesto en duda una serie de paradigmas con... 20.01.2022

Willow es un perro que tiene 138.000 seguidores en Instagram, sólo que hay un problema: él no es Willow. En realidad, la cruza de lobo con perro al que miles de personas dan like es una réplica genética. El clon de quien, alguna vez, sí fue Willow. La decisión fue tomada por su propia dueña, Courtney Udvar-Hazy, quien acudió a los laboratorios de ViaGen para clonarlo. Su mascota original murió en 2018 a causa de un accidente de tránsito. De acuerdo con un reportaje elaborado por la revista Input, cada vez más personas contemplan replicar genéticamente a sus animales no sólo por un motivo sentimental, sino también para evitar perder popularidad en Instagram, red social donde los perros influencers alcanzan millones de seguidores. El perro del siguiente post de idéntico a Willow, pero su nombre es Phoenix y apenas tiene dos años. Ahora él es la estrella de Instagram. En esta cuenta es común ver fotografías de Phoenix con otros perros parecidos o idénticos. Todos ellos fueron producto de la clonación y regalados a amigos de la administradora Courtney Udvar-Hazy, quien a sus 29 años presume diariamente a sus clones en los bosques de California, en Estados Unidos. El proceso de clonación de un animal es complejo y caro. Dependiendo del tamaño y la raza, repetir genéticamente a una mascota cuesta entre 35.000 y 50.000 dólares, de acuerdo con información de ViaGen, el laboratorio al que también recurrió la actriz Barbra Streisand para clonar a su perra. Para los propietarios de mascotas en Instagram, la clonación se ha convertido en una opción para reparar la pérdida emocional y para no desaparecer de redes sociales, donde las mascotas generan olas de tráfico digital. "Tenía una conexión muy especial con Willow. Le hacía fotos a diario. Era mi musa. Lo más importante para mí era que su legado y su línea de sangre continuara. No estaba en un buen momento. Pensé que sería algo que sanaría un poco mi corazón", comentó Udvar-Hazy, quien pagó el procedimiento genético con sus ahorros y los de su familia.

