Vínculos entre paramilitares y ganaderos de Colombia reviven ante tribunal de paz

Vínculos entre paramilitares y ganaderos de Colombia reviven ante tribunal de paz

BOGOTÁ (Sputnik) — El testimonio de un exganadero ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, y el de un excomandante paramilitar vinculando a... 20.01.2022

Esta presunta relación ya había sido expuesta por desmovilizados de esas milicias en el marco de la llamada Ley de Justicia y Paz —la justicia transicional creada luego de que estos dejaran las armas masivamente en 2006—.Sin embargo, ahora reviven, más extensamente, ante el tribunal creado por el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, y cuya función es investigar los hechos relacionados con el conflicto armado colombiano.El artífice de retomar aquellas acusaciones fue el exgobernador encargado del departamento de Córdoba (noroeste), Benito Osorio, quien también fue presidente del fondo ganadero de la zona.Osorio, condenado por la justicia ordinaria a 19 años de cárcel por ser testaferro de estos grupos (entre otros delitos), se acogió a la JEP para disfrutar de beneficios temporales a cambio de verdad.Dada su colaboración con la JEP, recuperó la libertad hace unas semanas.Desplazamiento forzadoEn el testimonio que rindió ante esa jurisdicción, y que fue revelado por Noticias Caracol, Osorio relató cómo el fondo de ganaderos que presidía se aprovechaba de la intimidación de los paramilitares hacia los campesinos de la zona para comprar tierras a precios irrisorios.Luego de adquirido un terreno por medio de la violencia, "ese bien era inmediatamente incinerado, quemado, para que no quedara vestigio de nada (…). Una acción que la hizo el fondo ganadero y la hice yo en muchas ocasiones porque yo tenía como que un ánimo de pirómano. Me gustaba ver la candela sobre esas chozas donde vivían los campesinos", aseguró.Incluso, afirmó que quienes llegaban posteriormente a trabajar allí "tenían que pasar el visto bueno de gente de las autodefensas (paramilitares)".Aunque la estrecha relación entre el gremio y ese grupo armado no quedó únicamente en ese departamento, de acuerdo con Osorio.Osorio mencionó además la supuesta relación entre José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán (esposo de la actual senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal), con el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso.A él, le pidió hacer lobby para que resultara elegido Mario Iguarán como fiscal de Colombia (2005-2009), según la versión del exganadero."Le pidió que por favor apoyara a Mario Iguarán en su elección, porque él era más benévolo con las autodefensas", aseveró en la audiencia.Una vez en ese cargo, "Mario Iguarán, en agradecimiento, le nombró a la doctora María Fernanda Cabal en asuntos internacionales de la Fiscalía", insistió Osorio.Excomandante coincideDespués de las revelaciones, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, preso en Estados Unidos, envió una carta pública en la que coincidió con Osorio."Quiero decirle a la opinión pública que todos los hechos relatados por el señor Benito Osorio son ciertos", escribió Mancuso en un comunicado revelado por W Radio.Tanto los "relacionados con la forma como el Fondo Ganadero de Córdoba se apropió de tierras de manera ilícita (...), como de los vínculos de importantes dirigentes ganaderos, empresarios, políticos, militares y otros, con las actividades de Autodefensa", agregó.Mancuso recordó que los nexos que reaparecieron esta semana ya habían sido revelados hace un tiempo frente los tribunales de Justicia y Paz, aunque según él, no fueron investigados lo suficiente.El diseño de aquella justicia "ha conllevado a que gran parte de la verdad aportada durante 16 años de diligencias judiciales, termine engavetada, para "comodidad" de una parte del poder político y económico de Colombia", enfatizó.Este jueves 20, en entrevista con la misma radio, Osorio confesó sentir temor por su vida.

