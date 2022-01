https://mundo.sputniknews.com/20220120/un-economista-afirma-que-la-alianza-con-iran-ha-sido-clave-para-la-produccion-de-crudo-venezolano-1120552254.html

Un economista afirma que la alianza con Irán ha sido clave para la producción de crudo venezolano

Un economista afirma que la alianza con Irán ha sido clave para la producción de crudo venezolano

CARACAS (Sputnik) — Las sanciones de Estados Unidos pusieron contra la pared a la industria petrolera venezolana desde 2018, y entre 2019 y 2020 Irán se... 20.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-20T17:56+0000

2022-01-20T17:56+0000

2022-01-20T17:56+0000

venezuela

crudo

petróleos de venezuela (pdvsa)

📈 mercados y finanzas

economía

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103758/31/1037583197_0:183:3500:2152_1920x0_80_0_0_d59ee1728dce181a07a5c3a441a69a9e.jpg

En su informe de diciembre, la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) informó que la producción fue de 1.041.660 barriles.La cifra oficial de la petrolera venezolana representó un incremento significativo si se le compara con los 434.000 barriles extraídos en noviembre de 2020.Las sanciones que Estados Unidos aplicó en los últimos cuatro años a Venezuela impiden que la compañía contrate servicios, compre repuestos, diluyentes, pida financiamiento o realice casi cualquier tipo de transacciones con casi todas las empresas que usan el sistema financiero de su país.El presidente Nicolás Maduro recientemente recordó en una entrevista que a su país se le impide comercializar libremente el principal recurso que mueve su economía, que es el petróleo."Venezuela está llegando a un millón de barriles diarios de producción petrolera, nos planteamos 1.200.000 barriles para este año (…) pero es un logro tremendo (…) sin dinero prácticamente. La producción petrolera es una actividad económica de alto uso de financiamiento, de alta inversión para recuperar pozos, meter tecnología y se recupera muy rápido", añadió.Freites consideró que han sido los países aliados del Gobierno venezolano como Rusia, China y Cuba los que colaboraron para reactivar algunos pozos.El economista dijo que la apuesta de la estatal petrolera ha sido hacia los pozos donde la reactivación requería menos inversión.La adquisición de diluyentes en alianza con Irán y la recuperación de algunos mejoradores de petróleo permitieron el repunte de la producción en la Faja Petrolífera del Orinoco, una zona venezolana demarcada y certificada por contar con las mayores reservas de petróleo extrapesado del mundo.Aunque no se eliminen o flexibilicen las sanciones de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana, el economista opinó que la producción de PDVSA puede seguir en aumento en 2022.Sin embargo, consideró que, para llegar a 1.500.000 barriles por día, la estatal venezolana requerirá mayor inversión en infraestructura, para la recuperación de taladros y mejoradores, algo que "no va ser la noche a la mañana"."Venezuela se puede decir que han aprendido a sortear las sanciones sobre todo Irán que tiene una trayectoria, tiene muchos más años sancionados que Venezuela, y me imagino que ha orientado a Venezuela sobre ese tema de las sanciones. Es obvio que Venezuela ha aprendido de eso, porque a final de 2021, por primera vez en muchos años el Producto Interno dejó de caer, hubo un pequeño crecimiento, un aumento de la producción de petróleo, hay mayor dinamismo económico", expuso.En 2015, la producción petrolera venezolana giraba en torno a los 2,5 millones de barriles por día.No obstante, la caída de los precios del crudo, los escándalos de corrupción y las presiones contra la industria venezolana denunciadas por el Gobierno provocaron el desplome de la producción y previo a las sanciones más fuertes de EEUU contra Pdvsa ya estaba en 1.137.000 barriles diarios.

