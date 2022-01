https://mundo.sputniknews.com/20220120/un-ano-de-biden-eeuu-apunta-a-recuperar-su-posicion-con-un-reducido-margen-de-maniobra-1120564191.html

Un año de Biden: "EEUU apunta a recuperar su posición con un reducido margen de maniobra"

2022-01-20T22:05+0000

Este jueves 20 de enero se cumplió el primer aniversario de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Su año de mandato comenzó con un apoyo récord de 81 millones de electores en las urnas y con una larga lista de promesas que, hasta el momento y en su mayoría, no ha podido cumplir.Como ha ocurrido en otras naciones, la pandemia condicionó el curso de los gobiernos. Pero en EEUU además se analiza la herencia de la gestión del expresidente Donald Trump (2017-2021), sumado a la polarización política y social interna.A este complejo escenario interno se suman las dificultades de Washington a nivel internacional, como su relación con América Latina, o con potencias como China y Rusia. Biden además enfrenta una considerable baja en su índice de popularidad.Para abordar este primer aniversario del mandatario demócrata, Telescopio entrevistó a Mariana Aparicio, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinadora del Observatorio de la Relación Binacional México-EEUU.Para la entrevistada, en el ámbito de la política interna, en estos primeros 12 meses, y más allá de las dificultades, el mandatario tuvo algunos aciertos."[Son los casos de la] reactivación económica y del comercio internacional. Ambos importantes porque, producto de la pandemia, fueron fundamentales a la hora de inclinar la balanza electoral a su favor", consideró.Aparicio destacó que Biden "aplicó un plan de rescate para las familias estadounidenses y un plan de infraestructura, alcanzando el índice más bajo de desempleo en un primer año de Gobierno en toda la historia".Tal fue así que el país "pasó de estar en 2020 con un dato inflacionario del 1,4% a llegar al 2021 con el 7%. Y eso tiene claramente efectos en el gasto y esto será un tema para las elecciones intermedias”, explicó la experta.Aparicio entiende que Biden "ha hecho un esfuerzo en una sociedad que no cree en la pandemia, más que nada sus sectores más conservadores, con el desarrollo de un paquete de incentivos que fue una suerte de respuesta a la situación, que se fue trastocando por efecto de la pandemia y que hace difícil evaluar a su Administración como a cualquier otra".En el terreno migratorio y en la relación de la Casa Blanca con América Latina —en particular Centroamérica— Aparicio destacó la voluntad del Gobierno de Biden, aunque con varios debes aún, de desandar el camino elegido por su antecesor Donald Trump."En febrero de 2021, Biden puso fin a las medidas de Trump. Pero quedan todavía aspectos negativos, como por ejemplo casos de solicitud de asilo sin respuesta o la aplicación del Código que permite negar la entrada a personas migrantes justificado en la intención de salvaguardar la seguridad pública", indicó Aparicio.La analista señaló además que, a nivel global, "una vez que un país pierde la confianza es muy difícil recuperarla y en este sentido la administración Trump hizo muchísimo daño"."Han aparecido otros jugadores como China, que gana espacio con su Ruta de la Seda, o Rusia con la presencia del presidente Vladimir Putin. Y en este contexto, Biden ha hecho lo que ha podido”, concluyó.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

