¿Qué son los 'autos chocolate' que regularizó AMLO y por qué se opone la industria automotriz?

Desde hace muchos años, en México circulan automóviles provenientes del extranjero que no cuentan con permiso para circular en el país latinoamericano. La mayoría de ellos viene de Estados Unidos y son vendidos en la frontera norte. A estos vehículos se les conoce como "autos chocolate". El 19 de enero, entró en vigor el decreto por el cual el Gobierno mexicano regulariza estos automóviles con el objetivo de registrarlos en una especie de padrón y así evitar que sean utilizados para cometer delitos, como el robo, el secuestro o la extorsión. En diciembre pasado, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en México existen alrededor de 2.2 millones de vehículos irregulares de procedencia extranjera, que en su mayoría se usan para delinquir.Sin embargo, la industria automotriz se ha opuesto a esta decisión gubernamental debido a que, según los fabricantes, representan una competencia desleal en la venta de vehículos. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) asegura que la regularización de los "autos chocolate" afectará a los consumidores mexicanos y mermará la inversión extranjera. El impacto económico que conlleva esta decisión será grande, aunque no menor que las consecuencias sociales, ya que, según la iniciativa privada, la regularización no evitará que estos autos sigan siendo utilizados para delinquir. "Muchas de esas unidades de contrabando son abandonadas por sus conductores después de un accidente, obviando su responsabilidad. Incluso muchas de ellas son unidades de lujo que ni siquiera son usadas por la gente del campo", dijo Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).La medida tomada por el Gobierno federal sólo aplicará para los autos chocolate que circulen en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. La regularización incluye incentivos y facilidades vigentes hasta el 20 de julio de 2022, pero excluye de los beneficios a las unidades de lujo, deportivas o blindadas.

