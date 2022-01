https://mundo.sputniknews.com/20220120/porfirio-munoz-ledo-dejara-mexico-acepta-invitacion-de-amlo-para-ser-embajador-en-cuba-1120566069.html

Porfirio Muñoz Ledo dejará México: acepta invitación de AMLO para ser embajador en Cuba

Porfirio Muñoz Ledo dejará México: acepta invitación de AMLO para ser embajador en Cuba

El militante de Morena Porfirio Muñoz Ledo representará a México ante Cuba, tras aceptar la embajada en el país caribeño que le propuso el presidente Andrés... 20.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-20T23:21+0000

2022-01-20T23:21+0000

2022-01-20T23:21+0000

américa latina

panamá

república dominicana

andrés manuel lópez obrador

cámara de diputados

movimiento ciudadano

morena

porfirio muñoz ledo

méxico

pedro salmerón

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1120565342_0:0:1096:617_1920x0_80_0_0_f4084fdd419938e7fdfcb09a38b22005.jpg

En entrevista con Elisa Alanís, el político subrayó que no es un miembro de la oposición sino que manifiesta sus críticas desde dentro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de confirmar que aceptó la invitación presidencial para encabezar la embajada de México en Cuba."Yo lo acepté porque lo mismo puedo pensar aquí que allá y porque estaría ganando mucho mi salud", indicó Muñoz Ledo en conversación con la periodista."Insisto que acepté no porque quiera volver al redil", sino para representar al Estado mexicano, abundó.La confirmación de Muñoz Ledo se da luego de que, tras presidir la Cámara de Diputados al inicio del sexenio, el entonces legislador abundara en críticas al proyecto político de López Obrador, además de que aceptó trabajar como asesor del partido de oposición Movimiento Ciudadano.Aunque reconoció que no ha conversado con el presidente, consideró importante hablar con él.Además, agradeció que López Obrador siempre ha tenido un espíritu crítico y no le ha reprochado el ejercicio de sus críticas contra la administración federal y sus decisiones.La confirmación de Muñoz Ledo al frente de la representación diplomática de México en Cuba se da en medio de un conjunto de renovaciones impulsadas por la presidencia que han generado polémica.Este 17 de enero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer las propuestas de López Obrador para que los exgobernadores priistas Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa, de Sonora y Campeche, respectivamente, se incorporen al servicio exterior mexicano.Pavlovich se convertiría en jefa del consulado de México en Barcelona y Aysa en embajador en República Dominicana, si la propuesta presidencial es avalada en el senado.Además, López Obrador propuso al historiador Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá, sugerencia que ha sido criticada por grupos de feministas, que exigen al mandatario primero resolver las acusaciones de abuso sexual que rondan sobre el autor de La batalla de Tenochtitlán.

https://mundo.sputniknews.com/20211217/el-morenista-munoz-ledo-concreta-su-acercamiento-con-mc-siempre-he-sido-un-radical-de-fondo-1119466708.html

https://mundo.sputniknews.com/20211104/por-que-amlo-busca-sumar-a-gobernadores-de-oposicion-a-su-gabinete-1117892490.html

panamá

república dominicana

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

panamá, república dominicana, andrés manuel lópez obrador, cámara de diputados, movimiento ciudadano, morena, porfirio muñoz ledo, méxico, pedro salmerón