"No fue hambre, fue hambruna": así es cómo Franco deformó la realidad de los años de la posguerra

"A mi madre por cada hijo le daban un bollito de pan. No lo daban todos los días, solo una vez a la semana. Muchas veces ni nos llegaba a casa porque nos lo... 20.01.2022, Sputnik Mundo

España vivió los años del hambre desde 1939 hasta 1952. Pero dentro de ese período, hubo otros años (desde 1939 hasta 1942) donde la situación se volvió incluso más aguda, que es el momento de la hambruna. Si bien se han realizado numerosos escritos sobre la época, no hay muchos que traten sobre este asunto. Así lo confirma el historiador granadino Miguel Ángel del Arco Blanco, quien acaba de publicar un estudio que tiene previsto convertir en libro a finales de 2023 en el que desmiente algunas de las excusas que Franco utilizó para justificar el hambre.Desde su punto de vista, no hay que confundir ambos conceptos. "El hambre ha existido siempre y está provocada por una situación estructural de desigualdad, mientras que la hambruna es la agudización de la situación de carencia por una serie de causas, lo que da lugar a una crisis demográfica", señala. Entre las causas del caso español, como ocurrió en otros países del entorno internacional, la hambruna vino determinada por aspectos como la inanición (morían de hambre); aumento de enfermedades infectocontagiosas como la listeria (aunque pueden tener origen vírico, están muy relacionadas con la dieta e higiene); aumento de los robos y hurtos y el abandono de niños por falta de manutención, entre otras.Los tres mitos de FrancoA la hora de intentar explicar por qué se dieron los años del hambre, el historiador asegura que el franquismo se inventó una serie de mitos para culpar a diversos factores externos de las dificultades de posguerra. En concreto fueron tres. La pertinaz sequíaEn primer lugar se señaló a la "pertinaz sequía" de que la agricultura no funcionara. "No se explicaba por qué, tan solo se culpaba al cielo". El profesor de Historia Contemporánea, tras analizar los informes técnicos de la época, ha podido comprobar que eso es falso. "Los años 40 no fueron más secos que los 50 y solo hubo un año con una sequía importante, como fue el año agrícola de 1944 a 1945. El resto del tiempo hubo un ambiente húmedo bastante normal", afirma.Comenta asimismo el autor en su estudio, que ha sido posible gracias a una beca Leonardo, que entre los alimentos más recurrentes durante ese tiempo estaba el pan negro, como llamaban al que se hacía con centeno por su color oscuro. Este ha sido objeto de numerosas investigaciones de la época, además, no estaba tan perseguido como el pan de harina blanca.Emilia Macarro, la vecina de Badajoz (una de las zonas rurales que más sufrió la represión), comparte con Sputnik algunas de sus anécdotas. "Un día estaba mi vecina amasando pan en su casa, aunque estaba prohibido. Yo, del hambre que tenía, le dije: 'Señora Antonia, me ha dicho mi madre que me dé pan, que luego ella se lo paga'. Era mentira, mi madre no me había dicho nada, el hambre nos avivaba la picardía", relata entre risas.La destrucción de la Guerra CivilEl segundo mito que utilizó Franco fue la destrucción de la guerra. "Se culpaba a los republicanos de esta situación económica durante más de 10 años, lo cual tampoco se sustenta porque los historiadores económicos han demostrado que la destrucción de la guerra no fue tan grande". El investigador sostiene que no se bombardearon ciudades hasta el punto de dejarlas completamente aniquiladas ni destrozaron las industrias como muchos piensan.Autarquía y actitud imperialistaEn tercer lugar, el franquismo acusó a la comunidad internacional de intentar castigar al régimen por mantenerse neutral, una afirmación un tanto falsa para el autor porque "Franco tomó una posición muy clara de no beligerancia pero de cercanía y colaboración con el nazismo. Esto hizo que Gran Bretaña pusiera un bloqueo económico para impedir que España vendiera productos a Alemania por lo tanto si hubo bloqueo, las causas estuvieron en las opciones imperialistas de Franco", comenta.La política autárquica llevada a cabo por Franco es otro de los motivos que ofrece el historiador para entender la hambruna de la época. Una de las intenciones autárquicas del régimen franquista fue el desarrollo de enfermedades entre la población. "Las clases sociales más bajas fueron las más afectadas por este tipo de padecimientos, desarrollando en ocasiones trastornos e intoxicaciones alimenticias como consecuencia de su lucha por la supervivencia".De acuerdo con el relato de Emilia, que vivió los años del hambre siendo una adolescente, los animales también sufrían los estragos de la hambruna. "Mi padre tenía un montón de cochinos de bellota y vino una enfermedad y se murieron todos", afirma, "tuvieron que quemarles y cuando se te moría el ganado, tenías que ir al campo a coger berros y espárragos para hacer sopa, era lo único que teníamos".En Madrid, de hecho, el hambre de la posguerra fue en gran medida un fenómeno político solventado en función de la cercanía o lejanía respecto a la Administración franquista tal y como apuntan algunos estudios. Una explicación que concuerda con la memoria de Emilia. "Fue hambre y miseria", describe Emilia. "Los pueblos más rurales todavía aguantaban, pero en Madrid era complicado. La gente se comía las pieles de las patatas que se tiraban a la basura. Cuando me mudé a Madrid con 22 años (1961), aún recuerdo que todavía se vivía hambre".Las escenas de piojos, las enfermedades y las muertes por inanición fueron otros de los grandes rasgos que caracterizan este periodo. No obstante, según el propio autor, la historiografía española ha pasado desapercibido este capítulo de la historia dando validez a un relato falso, que ha obviado la pésima calidad de vida de miles de personas.

