https://mundo.sputniknews.com/20220120/ministro-de-exteriores-de-yemen-advierte-de-mas-ataques-de-huties-contra-paises-del-golfo-persico-1120528621.html

Ministro de Exteriores de Yemen advierte de más ataques de hutíes contra países del golfo Pérsico

Ministro de Exteriores de Yemen advierte de más ataques de hutíes contra países del golfo Pérsico

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Exteriores de Yemen, Ahmed Awad bin Mubarak, advirtió en entrevista a Sputnik sobre los futuros ataques de los rebeldes hutíes... 20.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-20T10:15+0000

2022-01-20T10:15+0000

2022-01-20T10:20+0000

internacional

yemen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108537/57/1085375769_0:34:3364:1926_1920x0_80_0_0_4826204e308485fe679b24fb4ff195e7.jpg

El 17 de enero varios drones atacaron simultáneamente una serie de objetivos en Abu Dhabi, incluida la zona de la construcción del nuevo aeropuerto que provocó una explosión de tres camiones cisterna. El ataque se saldó con tres muertos y seis heridos."Las acciones de hutíes en Yemen y el ataque contra los objetos civiles y económicos en Yemen, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos no es el primero y no será el último en vistas de la presencia de los rebeldes hutíes fuera del formato del Estado", afirmó.El ministro agregó que el bombardeo de Abu Dhabi "no es una acción extraordinaria sino una conducta sistemática de los insurgentes", ya que cumple con su papel en la agenda iraní aspirando a desestabilizar la región.El 12 de enero pasado, el portavoz de los rebeldes hutíes, Yahya Saree, amenazó a los EAU con "importantes consecuencias" por lo que calificó como escalada de su intervención militar, del lado de la coalición liderada por Arabia Saudí, en la gobernación de Shabwa, en el sur de Yemen.Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU declaró que se reserva el derecho a responder al bombardeo con drones.

yemen

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yemen