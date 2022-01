https://mundo.sputniknews.com/20220120/la-picadura-de-este-insecto-podria-volverte-alergico-a-la-carne-roja-1120565823.html

La picadura de este insecto podría volverte alérgico a la carne roja

En Estados Unidos se han registrado casos de alergia a la carne de cerdo, res o cordero debido a la picadura de la garrapata Amblyomma americanum. 20.01.2022, Sputnik Mundo

Mala noticia para los carnívoros. Según una investigación realizada de The British Medical Journal, hay una diminuta especie que desencadena reacciones alérgicas en el ser humano cuando éste consuma carne roja o alimentos derivados de ella. Se trata de la garrapata Amblyomma americanum, la cual se distingue por tener una mancha blanca en forma de estrella. Por eso también se le conoce como garrapata estrella. El padecimiento que sufren quienes son picados por este insecto se llama síndrome de alfa-gal, el cual es definido como una reacción alérgica grave y potencialmente mortal por los Centros de Control y Prevención (CDC) de Estados Unidos. De acuerdo con el máximo organismo de salud estadounidense, esta síndrome no es producido por una infección, sino que se contrae después de estar expuesto a productos o seres vivos que contengan alfa-gal. De hecho, esta sustancia también se encuentra, en ocasiones, en la caspa de gato. Sin embargo, no todos los casos son graves. Los CDC aclaran que los síntomas también pueden ser leves, como comezón, urticaria y sarpullido. De hecho, ese fue el caso de un granjero de 56 años que vive a las afueras de Kansas City. Las autoridades sanitarias estadounidenses aseguran que este hombre estuvo expuesto a picaduras de garrapata debido a su trabajo en el campo, por lo cual, con el tiempo, desarrolló una alergia a la carne roja a partir de haber comido una hamburguesa de carne de res.Aunque también se han detectado casos del síndrome de alfa-gal en Australia y Europa, el principal hábitat de este animal es el sur y el Medio Oeste de Estados Unidos.Los expertos recomiendan evitar pastizales o lugares con mucha hierba para evitar picaduras de garrapata, además de utilizar pantalones largos y aplicar repelentes de insectos si se decide ingresar a algún terreno con mucha vegetación.

