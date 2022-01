https://mundo.sputniknews.com/20220120/la-cia-descarta-campana-de-paises-hostiles-detras-del-sindrome-de-la-habana--1120525544.html

La CIA descarta campaña de países hostiles detrás del síndrome de La Habana

WASHINGTON (Sputnik) — La agencia de inteligencia de Estados Unidos, CIA, descartó que los síntomas conocidos como el síndrome de La Habana sean el resultado...

En una veintena de casos, incluyendo muchos de los casos registrados en la Embajada de EEUU en La Habana desde 2016, la CIA no puede excluir la participación extranjera. También hay un grupo de casos sin resolver. Pero en cientos de otros casos de posibles síntomas, la agencia ha encontrado supuestamente explicaciones alternativas creíbles, que no se desvelan.La CIA rehusó comentar esa información a NBC News.Los diplomáticos estadounidenses fueron diagnosticados por primera vez con el síndrome de La Habana en Cuba en 2016 y luego en China en 2018.Los diplomáticos dijeron que experimentaron sonidos penetrantes que habían causado efectos en la salud a largo plazo.Diplomáticos estadounidenses en Rusia, Tayikistán, Austria y en varios países africanos también informaron haber experimentado síntomas del síndrome de La Habana, que incluyen náuseas y mareos.El pasado 13 de enero, The Wall Street Journal informó que los diplomáticos que trabajan en las legaciones de EEUU en Ginebra y París pueden haber sido afectados por el síndrome de La Habana en el verano de 2021. Al menos un diplomático fue evacuado a EEUU para recibir tratamiento.

