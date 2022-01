https://mundo.sputniknews.com/20220120/kiev-prepara-sus-tropas-para-cualquier-desarrollo-de-los-acontecimientos-en-la-frontera-con-rusia-1120528755.html

Kiev prepara sus tropas para "cualquier desarrollo de los acontecimientos" en la frontera con Rusia

Kiev prepara sus tropas para "cualquier desarrollo de los acontecimientos" en la frontera con Rusia

KIEV (Sputnik) — El jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andrei Yermak, declaró que las autoridades de Ucrania hacen todo lo necesario para que el... 20.01.2022, Sputnik Mundo

"Tomamos medidas para estar preparados para cualquier desarrollo de acontecimientos, al mismo tiempo actuamos con la cabeza fría, para minimizar los riesgos para el pueblo. El pánico nunca ha sido un buen amigo de nadie. Es necesario mantener una posición bien sopesada para valorar objetivamente la situación y conseguir aquello que responde a nuestros intereses", dijo agregando que los respectivos servicios ucranianos junto con sus socios extranjeros siguen atentamente la situación en la frontera.El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, informó anteriormente que cerca de 127.000 militares rusos se concentraron en la frontera con Ucrania.Mientras que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en un videomensaje dirigido al pueblo lo instó a no entrar en pánico por las noticias sobre probable "agresión rusa", afirmó que Kiev está preparado para afrontar cualquier amenaza y que hará lo máximo para que esa preparación resulte innecesaria.Yermak señaló asimismo que Ucrania ha logrado acumular el apoyo de los países europeos y de EEUU en la protección de su soberanía y la integridad territorial y adujo como una confirmación de eso las numerosas visitas a Kiev de los representantes de Estados extranjeros efectuadas últimamente.Al referirse a la reunión de Zelenski con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, el funcionario la calificó como sustanciosa y señaló que Ucrania recibió aseveraciones de que Estados Unidos apoyará los esfuerzos diplomáticos por el logro de la paz.Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de Occidente y de Ucrania de desarrollar "una actividad agresiva", declaró que no amenaza a nadie ni planea agredir a nadie, agregando que las afirmaciones sobre la "agresión rusa" se usan como pretexto para instalar más material de guerra de la OTAN cerca de las fronteras rusas.La Cancillería de Rusia calificó como ridículas y al mismo tiempo peligrosas las declaraciones de Occidente sobre la "agresión rusa" y su disposición de ayudar a Kiev para contrarrestarla.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio y a su consideración, y señaló que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie.

