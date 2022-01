https://mundo.sputniknews.com/20220120/joe-biden-en-la-casa-blanca-y-un-ano-desafortunado-para-las-relaciones-entre-cuba-y-eeuu-1120567557.html

Joe Biden en la Casa Blanca y un año desafortunado para las relaciones entre Cuba y EEUU

En su primer año al frente de la Casa Blanca Joe Biden no marcó un cambio de ruta en las políticas aplicadas contra Cuba por la anterior administración... 20.01.2022, Sputnik Mundo

En los últimos años, el emigrado cubano Carlos Lazo, profesor de Español en la escuela North Creek High School, y veterano del ejército de EEUU durante la guerra en Irak en 2004, ha encabezado un movimiento de solidaridad con su país natal, a favor de la normalización de relaciones entre los dos países.Apenas dos meses después de asumir la presidencia de EEUU, Lazo envió una carta pública a Biden, reclamándole el fin de las sanciones contra Cuba."Hace años, en la guerra [de Irak] yo socorrí a jóvenes soldados [de EEUU] que pudieran haber sido hijos suyos o míos. Vi morir a compañeros de armas que eran como hermanos. Sostuve la mano del caído (…) Me asiste el derecho presidente Biden, tengo derecho a pedirle, a implorarle: ¡Ayude a mis hermanos en la Isla! ¡Levante las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano! (…) ¡Derribe esos muros y construya puentes!", expresó en su misiva el activista cubanoamericano."Desafortunadamente, tenemos a Donald Trump de presidente para los temas cubanos. No me confundo cuando digo que es Trump quien dirige las relaciones con Cuba, porque todavía, las políticas impuestas durante su administración que castigan al pueblo y a la familia cubana, están ahí", dice Lazo a Sputnik un año después.Solidaridad contra desidiaLazo considera que a pesar de las promesas de cambios que Biden iba a hacer respecto a Cuba, no ha sucedido nada, en referencia a las sanciones impuestas por la anterior administración en la Casa Blanca (2017-2021), presidida por Donald Trump, quien aplicó 243 medidas restrictivas a la isla."Aunque no se avizoran los cambios que pedía la comunidad de emigrados cubanos en EEUU —agregó—, si vemos que se ha despertado una ola de solidaridad entre estadounidenses y cubanoamericanos, que, viendo la falsedad al no cumplir las promesas electorales de Biden, se han sumado poco a poco a ayudar al pueblo de Cuba, haciendo envíos de ayuda humanitaria con alimentos y medicinas, que si bien en sus cantidades no son suficientes, van cargados de un gran simbolismo y expresan la voluntad del pueblo norteamericano paras que se levanten las sanciones que castigan al pueblo cubano y que se construyan puentes de amor entre ambos pueblos".Falsas promesas de campaña electoralA su vez, Lazo tiene un mal presagio para el Partido Demócrata en las próximas elecciones de medio término, en noviembre de este año, y las venideras presidenciales en 2024."Si la política de la Casa Blanca hacia la isla sigue siendo la actual, de no cumplir las promesas que se le hicieron a los electores que votaron por Biden basados en sus promesas con respecto a Cuba, entre ellos una gran cantidad de cubanoamericanos, lo que pasará es que en las venideras elecciones del 2022, sobre todo en el sur de la Florida, los demócratas recibirán un golpe letal, y demostrará que tratar de complacer a los extremistas no era el camino correcto para ganar las elecciones".Biden, a pesar de ser miembro del Partido Demócrata, se alineó con los elementos más conservadores del Partido Republicano y con los grupos radicales de exiliados cubanos asentados al sur de EEUU a la hora de delinear su política exterior hacia la isla, a pesar que ellos no le brindaron apoyo electoral en noviembre de 2020.Explicó que en el sector de la comunidad cubanoamericana que votó por Biden, muchos lo hicieron por la posición que tenía o lo que prometía que iba a hacer respecto a Cuba."Sin embargo —aseguró—, la gente está decepcionada, se respira un aire de decepción, de cansancio, de que ha pasado suficiente tiempo y que no se trata de prioridades electorales, se trata de una clara intención de rendir a la familia cubana por hambre, de continuar las políticas de Trump, y eso, en nuestras comunidades, no es aceptado, como no es aceptado en ningún lugar del mundo que en medio de una pandemia se quiera quebrar a un pueblo por hambre. Eso le va a costar caro a Biden".Continuidad en las politicas aplicadas por TrumpEn opinión de Lazo, para los ciudadanos comunes que están realmente interesados en ver un mejoramiento de relaciones entre La Habana y Washington, quien realmente gobierna en EEUU respecto a la isla no es Biden, sino Trump, porque se mantienen sus políticas, incluso —dice— "hay una intención en esta administración de ponerse a la derecha de Trump cuando de Cuba se trata, y ser más trumpistas que Trump"."Pero el tiro les saldrá por la culata, porque la gente común puede respirar la traición, puede sentir el doblez de carácter, y eso no le gusta a nadie. En ese sentido Biden refleja debilidad, falta de carácter, y eso no es bueno ni para los políticos ni para los seres humanos", añadió Lazo.A favor del cambioA pesar de las adversidades, el líder de Puentes de Amor no se desanima, y reconoce que en este momento se hacen muchos esfuerzos para lograr una normalización de relaciones entre ambas naciones, donde participan diferentes grupos y organizaciones.También participan miembros del Congreso de EEUU, se mantienen activos lobbys políticos que están constantemente batallando para que se levanten las sanciones que pesan sobre Cuba y se levante el bloqueo (económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la isla hace seis décadas).A nivel del Congreso de EEUU, subrayó, recientemente más de un centenar de congresistas le enviaron una carta al presidente Biden pidiéndole que levantara las sanciones y que revirtieran las políticas establecidas por Trump y regresara a las aplicadas durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).En diciembre pasado, 114 congresistas demócratas, entre ellos los jefes de 18 comités de la Cámara de Representantes, solicitaron al mandatario estadounidense establecer su propia estrategia, y abandonar la línea dura heredada del expresidente Trump.Los legisladores pidieron además que se levanten todas las restricciones a las transacciones bancarias y financieras, así como a las remesas familiares y de otro tipo con el fin de contribuir a mejorar el nivel de vida de los cubanos.A su vez, recordó que la inmensa mayoría de países en las Naciones Unidas votaron para pedirle a EEUU que levante el bloqueo contra Cuba.Ante la inoperancia de la administración de Biden, Lazo aseguró que también se practican acciones comunitarias, que incluyen caravanas en varias ciudades de EEUU, mostrando la voluntad del pueblo estadounidense y la comunidad de cubanoamericanos, junto a personas de buena voluntad, de pedirle a la Casa Blanca que levante esas sanciones contra Cuba."Se han recogido fondos para enviar ayuda humanitaria a la isla con alimentos y medicinas, como prueba del deseo humanista del pueblo norteamericano de tender puentes de amor entre ambos países", concluyó el activista.

