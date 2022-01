https://mundo.sputniknews.com/20220120/estudiantes-bolivianos-construyen-un-rover-para-sorprender-a-la-nasa-1120522875.html

Estudiantes bolivianos construyen un 'rover' para sorprender a la NASA

Los estudiantes de la Universidad Católica Boliviana (UCB) participarán en abril próximo en el concurso Human Exploration Rover Challenge (Desafío Rover de Exploración Humana) de la agencia espacial estadounidense, que busca ideas para crear nuevos vehículos espaciales.Son 10 jóvenes que sienten orgullo de representar al país ante semejante institución. Y demostrar que el nivel de las universidades de Bolivia es igual al de las mejores del mundo.Uno de los estudiantes, Manuel Elías, dijo a Sputnik que poco a poco consiguen el apoyo necesario. Pero no es tan caudaloso como se esperaría de un proyecto tecnológico de estas características."Estamos recaudando algunos auspicios, pero ¡pucha! De las 30 empresas a las cuales contactamos, solamente tres nos han respondido", comentó el estudiante.Y relató: "Fuimos a varias empresas a tocar puerta y pedir que nos ayuden. Algunas nos recibían, otras no nos tiraban bola". En ese recorrido, Elías se encontró con un alcalde de una de las principales ciudades de Bolivia."Me encontré con el alcalde, le expliqué y me dijo: 'Sí, te vamos a apoyar en lo que podamos'. Me dio el número de su asistente, le hablé, le expliqué quiénes éramos. Y nunca me respondió", contó Elías.Comentó que no lograron contactarse con ninguna autoridad del Gobierno del Estado Plurinacional.Premios de la NASAEn abril de 2021 el grupo ya fue noticia porque ganaron en el Human Exploration Rover Challenge por su vehículo Orión en la categoría de videografía en la división universitaria. El concurso se tuvo que realizar de manera virtual, debido a la pandemia de COVID-19.Entre el 28 y 30 de abril de 2022, se reunirán 91 equipos en Huntsville, Alabama (sur), para realizar la competencia de manera presencial. Para ello, el grupo boliviano deberá ajustar algunos detalles de Orión y trasladarlo a EEUU, junto con la mayor parte del equipo posible. Todos serán importantes, porque deberán atravesar una serie de pruebas: 12 desafíos y cinco tareas.Relató que en 2021 tendrían que haber viajado con su rover, pero "por la pandemia se suspendió. Nos pidieron realizar un video a cada equipo. Nos pedían que [el vehículo] se pudiera manejar en diferentes terrenos. El nuestro afortunadamente daba superbien en cualquier tipo de terreno: en arena, en piedras chicas, piedras grandes".La NASA puso una serie de requisitos a cumplir en la competencia. Uno era que el vehículo funcionara a pedal, "por lo cual sí o sí lo tenían que impulsar quienes fueran a conducir el rover", dijo a Sputnik Karen Vidaurre, integrante del equipo.La agencia espacial especificaba otros requisitos, referidos al peso y volumen, entre otros. En el video ganador de 2021 se ve al vehículo boliviano atravesar una serie de obstáculos exigidos por el concurso. En ellos se prueba "qué tan bien está construido. Es un diseño supercompleto", afirmó Vidaurre.Y contó que en estos días siguen trabajando en el rover. Pero no se lo puede ver porque el concurso exige confidencialidad.'Made in' Bolivia"Es una gran oportunidad de demostrar que nosotros llegamos a tal nivel de ingeniería como para competir con todo el mundo. Tener el antecedente de haber ganado en una categoría de este concurso [el año pasado] es realmente significativo", dijo Vidaurre.Consideró que este es un logro "no solo para nosotros como estudiantes, o como UCB. Es un logro de toda Bolivia". Con el premio obtenido en 2021, "todos nos hemos animado, nos hemos impulsado. Estamos superinspirados por la competencia. Trabajar en conjunto para sacar adelante un proyecto internacional es otro nivel de energías", aseguró.David Valda también integra el equipo fabricante de Orión. Explicó que los 10 estudiantes están entre la mitad y el final de la carrera de Ingeniería Mecatrónica: "Es un grupo bien diverso en edad y grados académicos. Tres participantes son femeninas, son quienes más aportan al grupo".Para Valda, como para sus compañeros, participar de un certámen de tal nivel "se siente bien, se siente que estás progresando. Se siente que estás haciendo algo realmente importante".Consultados por el estado de la recaudación, los estudiantes respondieron: "Toda ayuda es bienvenida". Y pidieron publicar un teléfono, para los donantes interesados: (+591) 7744-9100. Es el número de Manuel Elías.

