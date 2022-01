https://mundo.sputniknews.com/20220120/esta-especia-podria-ayudarte-a-controlar-la-diabetes-1120550287.html

Esta especia podría ayudarte a controlar la diabetes

Mantener equilibrados los niveles de azúcar en la sangre puede ser un desafío, en particular para aquellos que padecen diabetes tipo 2. Una especia utilizada... 20.01.2022, Sputnik Mundo

Según el médico británico Rupy Aujla, autor del libro The Doctor's Kitchen —La cocina del médico, en traducción libre—, la canela puede ayudar a controlar la diabetes tipo 2.La razón de esto, de acuerdo con el médico, es que esta especie potencia la función del páncreas, el órgano que se encarga de liberar la hormona que equilibra el azúcar en la sangre.Rupy puso de relieve, sin embargo, que todavía no se han llevado a cabo pruebas con humanos que comprueben los beneficios de la canela en la lucha contra la diabetes, pero los estudios en laboratorio tienen resultados "bastante prometedores".Por esta razón, el profesional de la salud recomienda agregar a la dieta diaria una cucharadita de canela. Sin embargo, alerta que la especia "puede interferir con ciertos medicamentos anticoagulantes", por lo que se recomienda no consumir más de la cantidad recomendada.Sea como sea, Rupy no recomienda sustituir los medicamentos de control de la diabetes por canela.

