https://mundo.sputniknews.com/20220120/entre-taiwan-y-las-vacunas-chinas-la-pandemia-pone-a-paraguay-en-aprietos-1120566493.html

Entre Taiwán y las vacunas chinas: la pandemia pone a Paraguay en aprietos

Entre Taiwán y las vacunas chinas: la pandemia pone a Paraguay en aprietos

Reconocer oficialmente a Taiwán y no a China ha obligado a Paraguay a apostar por triangulaciones con otros países para acceder a las vacunas chinas contra el... 20.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-20T22:30+0000

2022-01-20T22:30+0000

2022-01-20T22:35+0000

américa latina

política

china

mercosur

paraguay

mao zedong

conmebol

geopolítica

fernando lugo

partido colorado (paraguay)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1107956253_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a02994baa9203a96cf300077006dbc23.jpg

Luego del triunfo del Partido Comunista chino comandado por Mao Zedong en la Guerra Civil en 1949, el bando nacionalista comandado por Chiang Kai-shek se replegó a la isla de Taiwán (sur), desde donde se instauró la República de China en desobediencia a la recientemente formada República Popular.Más de siete décadas han pasado desde el advenimiento de la República Popular China y sin embargo la pugna diplomática entre el gigante asiático y la pequeña isla de Taiwán por el reconocimiento internacional no ha cesado. Ambos reclaman no solo el territorio del otro, sino que aseguran ser la república legítima de China.En Sudamérica, esa tensión encuentra lugar en Paraguay, uno de los 14 Estados del mundo que reconoce y mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán y, por lo tanto, no reconoce a la República Popular China. Es el único país de América del Sur en sostener ese estatus pero no el único en América Latina, ya que los centroamericanos Guatemala, Haití y Honduras —cuyo futuro Gobierno anunció que iniciará contactos con China— también lo hacen.¿Por qué Taiwán?En conversación exclusiva con Sputnik, la licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en política exterior paraguaya Julieta Heduvan explicó que el camino diplomático elegido por Paraguay se debe enmarcar en el contexto de Guerra Fría, donde el abiertamente declarado anticomunismo del dictador paraguayo Alfredo Stroessner (1954-1989) inclinó la balanza hacia Taipéi por sobre Pekín.Si bien Lugo estableció como uno de sus ejes de campaña cambiar el relacionamiento, no encontró un momento muy propicio a nivel internacional. "Justo en ese momento hubo una especie de tregua entre China y Taiwán, donde habían acordado de alguna forma no modificar o no 'robarse' aliados", agregó la licenciada.Para Paraguay, en términos geopolíticos, continúa siendo muy conveniente tener a Taiwán como aliado, considerando también que Estados Unidos es uno de los socios más importantes del país sudamericano.Comercio y posicionamiento global, ¿qué pierde Paraguay?Lo paradójico es que, en términos comerciales, no hay impedimentos a las importaciones de todo tipo desde China. El problema para los paraguayos recae en la pérdida de un gigantesco mercado receptor de sus principales productos de exportación: soja y carne de res.El flujo de comercio no se ve afectado por esta falta de reconocimiento, pero la mayor pérdida es a nivel de proyectos de infraestructura, en el marco de proyectos regionales y de gran alcance. "Como por ejemplo los tiene Argentina, con las centrales nucleares y las represas. La Ruta de la Seda en sí misma, son proyectos donde Paraguay queda afuera", señaló."Taiwán nunca ha tenido esos proyectos tan grandes, pero sí suplió a Paraguay con asistencia económica a una escala más pequeña. Ahora que China tiene muchos más recursos y capacidades es cuando la diferencia se nota porque Taiwán, si bien es un Estado rico comparado con Paraguay, no tiene los mismos recursos que China y es una limitación que ahora se nota mucho más que antes", sentenció la licenciada.A nivel político existen varias cuestiones afectadas por la falta de reconocimiento a China como, por ejemplo, en el ámbito del Mercosur, donde se convirtió en una traba para la firma de acuerdos de libre comercio con el gigante asiático propiciados por Argentina y Brasil.La pandemia de COVID-19 abrió un nuevo escenario en el que Paraguay sintió las consecuencias de su política exterior."La relación entre Paraguay y Taiwán se basa muchísimo en la ayuda y cooperación económica, pero luego cuando llegaron las vacunas surgió un gran conflicto porque Taiwán era un cliente de vacunas y China un productor. Ahí pesó bastante esta falta de reconocimiento a nivel social y político, cuando China empezó con su 'diplomacia de las vacunas' en la región y Paraguay no tenía forma de abastecerse", apuntó Heduvan.Lo que dejó la pandemia: ¿Taiwán vale la pena?En un duro contexto pandémico para Paraguay, la falta de relaciones diplomáticas con China redundó en falta de acceso a vacunas, lo que significó quejas y protestas sociales en una sociedad conservadora. "Fue la primera vez, tal vez, en que la sociedad se empezó a preguntar realmente si valía la pena hacer un cambio de reconocimiento", dijo la experta."Todavía existe esa idea en la sociedad de que el cambio significa apoyar una dictadura, y eso lo utilizan políticamente. Si bien hay sectores de la oposición que tienen comunicación con China y cada tanto mencionan la posibilidad de modificar el reconocimiento, la sociedad paraguaya es muy conservadora y creo que es muy difícil que suceda mientras esté un gobierno [del Partido] Colorado", subrayó la experta en política exterior paraguaya.Paraguay, al tener a EEUU como uno de sus aliados principales, le resulta muy difícil plantear un cambio de reconocimiento, más aún con el recrudecimiento del conflicto entre Washington y Pekín."Si hay una oportunidad de cambiar este reconocimiento, va a ser con un cambio de Gobierno que pueda plantear desde cero una nueva relación con Estados Unidos y que no pueda haber tantas críticas", replicó Heduvan.Triangular vacunas, el recurso de ParaguaySin negociaciones directas con China, las vacunas contra el COVID-19 finalmente arribaron al país mediante triangulaciones con Estados que tenían vacunas y decidieron donar una parte a Paraguay. Eso sucedió con Chile, Colombia y, a través de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), con Uruguay. En esos casos, los países entregaron dosis de la vacuna del laboratorio Sinovac.El Gobierno paraguayo también hizo acuerdos para conseguir la vacuna de Sinopharm: obtuvo 40.000 dosis gracias al mecanismo internacional Covax y 250.000 por intermedio de Emiratos Árabes Unidos. En realidad, el Gobierno paraguayo había firmado un contrato para adquirir 1 millón de esas dosis pero la filial de Sinopharm en Abu Dabi rescindió el contrato sin mayores explicaciones. "Se rescindió el contrato sin ninguna explicación, en lo que el ministro de Salud argumentó que se trataba de motivos políticos", recordó Heduvan."Todavía hay vacunas chinas en Paraguay. No fue un impedimento que no pudieran negociar directamente, tuvieron que arribar mediante una triangulación, pero eso no significa que no hayan llegado", concluyó Heduvan.

https://mundo.sputniknews.com/20211029/que-es-build-back-better-world-la-respuesta-de-eeuu-a-la-nueva-ruta-de-la-seda-china-1117646461.html

https://mundo.sputniknews.com/20190228/que-es-paraguay-para-relaciones-entre-china-y-mercosur-1085797289.html

https://mundo.sputniknews.com/20191211/taiwan-mantiene-controlado-a-paraguay-que-quiere-relacionarse-con-china-1089612784.html

china

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

política, china, mercosur, paraguay, mao zedong, conmebol, geopolítica, fernando lugo, partido colorado (paraguay), vacunación contra el covid-19, sinovac, pandemia de coronavirus