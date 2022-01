https://mundo.sputniknews.com/20220120/comer-sin-engordar-descubren-en-andalucia-un-remedio-natural-contra-el-sobrepeso-1120544124.html

¿Comer sin engordar? Descubren en Andalucía un remedio natural contra el sobrepeso

20.01.2022

El producto, derivado de aloe vera y ramas de olivo, ha sido probado con éxito en ratones y deberá ser ahora testado clínicamente por la industria farmaceútica.Si cogemos una rama de aloe vera y quitamos su corteza verde, en el interior acabarás por encontrar una especie de gelatina casi transparente que es pegajosa. También trabajando con algo tan común en el sur de España como las ramas de olivo podemos obtener hidroxitirosol, que tiene un gran poder antioxidante. Y si se mezclan estos dos componentes, obtienen un producto que contribuye a cebar ese sueño de muchas personas, que es comer sin engordar.Aunque eso no es lo que logran –ni pretenden– las científicas que han conseguido este revolucionario producto, su hallazgo abre una nueva vía en la prevención del sobrepeso, el tratamiento de la obesidad, o enfermedades como la diabetes tipo 2, dolencias que afectan a más de un 15% de la población española.La línea de investigación 'CTS-388 Plantas Medicinales' lleva en marcha más de ocho años y ofrece un producto que podría cambiar la vida de millones de personas con una respuesta natural y sin efectos secundarios en la prevención del sobrepeso.El combinado ha sido probado con éxito en ratones. Los animales fueron alimentados durante ocho semanas con una dieta hipercalórica; un lote de animales tomó el complemento de hidroxitirosol y aloe y otro no, "apreciamos un aumento significativo en el aumento de peso de los ratones que no había tomado nuestro suplemento con respecto a los que sí, que destacaban por reducción de peso, colesterol y de glucemia" explica Mª Ángeles Fernández Arche."Esto no es un milagro"Las científicas han causado un enorme revuelo por su logro que llama la atención de todos los que sueñan con comer y no engordar, pero aclaran que "no trabajamos para crear un producto milagro, lo que hemos patentado es el efecto de coger menos peso ante una dieta hipercalórica", advierte Arche.Las científicas focalizan su trabajo como una solución que puede mejorar y "suponer un gran paso" para la salud de muchas personas con diabetes de tipo 2, con problemas de metabolismo o colesterol, "porque el gel atrapa las grasas y el colesterol que no son digeridos por nuestro cuerpo, eso es bueno contra el sobrepeso porque los tejidos adiposos no aumentan!".No tienen resultados concluyentes sobre qué efecto tiene la ingesta de este complemento alimenticio ante una dieta equilibrada, pero la linealidad y el hecho de que estemos ante productos naturales invita a pensar que los efectos serán también beneficiosos.En cualquier caso, engordar menos ante una dieta hipercalórica con un remedio natural que no ofrece efectos secundarios es un avance mayúsculo. Hasta ahora el producto solo ha sido testado en animales y los resultados son más que positivos, pero limitados."Hasta aquí hemos llegado", nos explica el equipo desde su laboratorio en el sótano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. Con la patente registrada llega la hora de la parte más costosa de la investigación, "esperamos que ahora, ya que no contamos con más presupuesto, la industria llegue para asumir los costes de los ensayos clínicos con personas", explica Dolores García Giménez, la más veterana de este grupo de investigadoras.Una industria sedienta de respuestasDesde que la Universidad de Sevilla ha dado a conocer la patente este pequeño equipo de Farmacia no ha parado de recibir llamadas de empresas interesadas, pero también de personas que se ofrecen voluntarias para testar el producto.Pero la validación clínica lleva sus tiempos. "Si quisiéramos comercializar simplemente un producto milagro, como complemento alimenticio, podríamos venderlo ya, pero no queremos vender, queremos mejorar la salud mediante conocimiento clínico y un producto para las farmacias", detalla Quílez Guerrero.Ya sea en gotas, geles o galletas, el producto está llamado a convertirse en un suplemento alimenticio que hace que el incremento de peso ante una dieta de hamburguesas y bebidas azucaradas sea menor. Eso es mucho, porque "no hay ningún producto en el mercado que te permita perder peso –sin alterar la dieta– que no tenga efectos secundarios.Hay productos basados en respuestas adrenérgicas, que aumentan el pulso cardiaco y acaban generando un grado de tolerancia que puede ser peligroso. Hay otro grupo de productos que bloquean la absorción de grasas y lípidos que son expulsados sin digerir.Sin embargo, los polisacáridos del gel de aloe y olivo permiten digerir la glucosa, lo cual es necesario, pero lo hacen de una manera más lenta y sin aumentar los niveles de azúcar. Por otro lado, el gel crea un efecto capa que embadurna las paredes del estómago, creando una gelatina que reduce la absorción de coliferol y, por otro lado, dejando menos espacio vacío en el estómago y sensación de saciedad.Producto de cercanía, salud de largo de alcanceEl uso de elementos tan baratos y accesibles como el aloe vera y las ramas de olivo, dos elementos vegetales que suponen una enorme cantidad de biomasa sobrante también ha empujado a las investigadoras.El aloe vera aloe barbadensis está compuesto mayoritariamente de agua y polisacáridos. Su capacidad para mejorar la absorción de la glucosa y su efecto positivo para el hígado ya han sido estudiados. Para los diabéticos es un complemento común, ya que reduce peso y grasa corporal, pero también reduce la resistencia a la insulina que se inyectan.

