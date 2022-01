https://mundo.sputniknews.com/20220120/comediante-impulsa-proyecto-para-dejar-en-el-pasado-los-coches-a-caballo-en-cartagena-1120520395.html

Comediante impulsa proyecto para dejar "en el pasado" los coches a caballo en Cartagena

Los repetidos episodios de caídas de caballos en las calles del centro histórico de la ciudad del Caribe colombiano motivaron que el comediante Alejandro... 20.01.2022, Sputnik Mundo

¿Alguna vez has recorrido el centro histórico de Cartagena, norte de Colombia, a bordo de un coche halado por caballos? En esa ciudad del Caribe colombiano, el debate está al rojo vivo, luego de una propuesta que, si bien es de vieja data, fue impulsada y viralizada en la última semana por el popular comediante Alejandro Riaño: cambiar los caballos de los coches por motores eléctricos.De alguna manera, los detractores y simpatizantes de la antigua práctica de pasear turistas por el centro histórico de esa ciudad en estos vehículos de tracción animal tercian en medio de una vieja discusión: la tradición versus el maltrato animal.Y es que en las calles de la ciudad vieja son comunes las escenas de caballos que caen al piso, ya sea porque resbalan en medio de los recorridos o porque, exhaustos, no pueden seguir caminando. Uno de esos episodios ocurrió en la primera semana de enero, cuando varias personas levantaron a un equino que había resbalado y caído en la turística plaza de Santo Domingo, lugar al que llegan mayoritariamente visitantes para cenar en los restaurantes que la rodean.Riaño, conocido en Colombia por su personaje de comedia Juanpis González —que caracteriza a un joven de la alta sociedad colombiana, de derecha, y a través del que ridiculiza a ese sector político—, compartió el contenido en su cuenta de Instagram, pidió al Gobierno de Cartagena buscar soluciones para los animales y para las personas que viven de esta actividad y, al tiempo, pidió a quienes llegan a la ciudad a vacacionar a no utilizar esta atracción turística."Búsquenles una solución a todas las personas que durante años trabajan de manera digna manejando estas carrozas, pero el animal no tiene por qué sufrir este tipo de trabajos y menos de mala alimentación y maltrato por algunos de ellos. Dejen de montarse en las carrozas", escribió el comediante en su cuenta en la red social.El proyecto de transformaciónEl asunto no quedó allí. Tres días después, el 10 de enero, Riaño invitó a los colombianos a recolectar fondos para construir un prototipo de coche eléctrico, con el fin de que los caballos que son usados para los recorridos pudieran vivir en mejores condiciones. En menos de 24 horas, se recaudaron 90 millones de pesos colombianos (22.371 dólares) y así, junto con estudiantes y artesanos de Cartagena, se inició el proyecto que parece contar con el visto bueno del Gobierno de la ciudad.Según explicó el comediante, la idea no comenzó de cero con él, sino que ya había algunas iniciativas en la ciudad que tenían el mismo fin y que llegaron a él luego de la denuncia pública en redes sociales.El primer prototipo que ya fue presentado a la ciudad es idéntico a una carroza común, pero en vez de tener un caballo al frente, será impulsada por un motor alimentado con energía eléctrica y tendrá una autonomía de entre 100 y 120 kilómetros."Se nos unió mucha gente a la propuesta. Había personas en la ciudad que estaban denunciando el maltrato de los caballos desde hace muchos años. Nosotros les pondremos toda la infraestructura eléctrica, unas estaciones de energía solar para que los cocheros puedan parar y hacer la carga rápida. No se les va a dañar el negocio", dijo Riaño a Sputnik.¿Por qué ha sido tan difícil evitar el maltrato animal?A pesar de que las escenas de caballos en el piso se repiten en la ciudad heroica, las propuestas anteriores no han tenido mucho eco o han sido difícil de implementar. Incluso, ha habido resistencia por parte de los cocheros, quienes argumentan que es su única forma de sustento.La ciudad, además, ha expedido regulaciones que contemplan, por ejemplo, que cada coche tenga la disponibilidad de dos caballos, para hacer relevos, se ha determinado un peso máximo y las revisiones veterinarias periódicas son obligatorias. No obstante, se han presentado casos aberrantes, como la muerte de 12 caballos, en noviembre pasado, que eran utilizados para prestar este servicio.Al respecto, Riaño denunció que detrás del negocio de los coches en Cartagena hay "cabezas importantes" que han sido imposibles de tocar. "Son 20 personas que están al frente, que han manipulado el tema durante mucho tiempo. Dicen que les vamos a quitar el trabajo y que no podrán llevar de comer a sus familias. Ellos mismos venden la comida a los cocheros. Es un negocio redondo porque son 120 caballos y los cocheros pagan 60.000 pesos al día por la comida [15 dólares]", agregó.No todos están felicesEl revuelo que causó la publicación del comediante no cayó bien en el gremio de los cocheros de Cartagena. El dueño del caballo que apareció en el video viral se pronunció y explicó que la caída del caballo se debió, supuestamente, a una intervención inoportuna de una ciudadana que transitaba por el sitio y que habría asustado al equino. Además, le pidió al comediante una rectificación de lo que consideró una "mentira replicada miles de veces"."En un momento que ella alzó fuerte sus brazos, empuñando sus manos y moviéndolos con violencia, el caballo se asustó y se resbaló cayendo sobre unos adoquines del suelo (…) Como tuve que bajarme con prontitud del coche a auxiliar al caballo, no me fue posible perseguir a esta mujer y sus acompañantes para identificarlos", expresó el cochero José Luis Martínez, en palabras registradas por el diario El Espectador.Martínez le pidió a Riaño "no incitar a conductas que pudieran generar violencia en contra de nuestros caballos y de las personas que desempeñamos la labor de cocheros".El futuro de los coches a motor en CartagenaEn Colombia, la ley de tránsito es del orden nacional, por lo que la homologación de este tipo de vehículos corresponde al Ministerio de Transporte y no a una determinada ciudad. Esa es la razón por la que, desde la Alcaldía de Cartagena, a pesar de que dicen apoyar el proyecto, aseguran que se requiere de la aprobación del organismo del Gobierno de Colombia.Según la funcionaria, de manera institucional se busca que los cocheros en Cartagena cambien sus vehículos de tracción animal por vehículos eléctricos y que los turistas que usan el servicio no fomenten el sobrepeso ni contraten caballos en malas condiciones.Aún falta tela por cortar en la vieja discusión sobre los coches en Cartagena y, aunque no es la primera vez que se escuchan este tipo de propuestas, la que está hoy en medios de comunicación parece materializarse rápidamente. ¿Será posible esta vez lograr una transformación que mantenga la tradición y evite el maltrato animal?

