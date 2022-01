https://mundo.sputniknews.com/20220120/cfe-aplasta-al-new-york-times-y-responde-a-sus-criticas-de-la-reforma-energetica-de-amlo-1120564027.html

CFE aplasta al New York Times y responde a sus críticas de la reforma energética de AMLO

CFE aplasta al New York Times y responde a sus críticas de la reforma energética de AMLO

En una columna firmada por el analista Clifford Krauss, el periódico estadounidense The New York Times indicó que el presidente de México, Andrés Manuel López... 20.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-20T22:16+0000

2022-01-20T22:16+0000

2022-01-20T22:23+0000

américa latina

medioambiente

enrique peña nieto

andrés manuel lópez obrador

the new york times

comisión federal de electricidad (cfe)

méxico

felipe calderón

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1117707270_0:90:1920:1170_1920x0_80_0_0_c4e0707772b2a7d7b65d1740a56433e4.jpg

De acuerdo con Krauss, México está apostando al petróleo y dejando a un lado las energías renovables, muestra de ello, señaló el analista, es la reciente compra de la refinería de Deer Park, en Texas, hecha por Petróleos Mexicanos (Pemex). "Los expertos en energía afirman que México está retrocediendo en el compromiso que adquirió hace una década, bajo el mandato del presidente Felipe Calderón, de generar más de un tercio de su energía a partir de fuentes limpias para 2024. Ahora México produce poco más de una cuarta parte de su energía a partir de fuentes renovables", escribió Clifford Krauss. Al respecto, la Comisión Federal de Electricidad de México (CFE) aseveró que la reforma energética impulsada desde el Gobierno federal propone una transición hacia las energías limpias de una manera ordenada y estratégica con base en los recursos nacionales y valorando aspectos no menos importantes como su impacto social, económico, político. Según la Comisión, la reforma de López Obrador contempla la construcción de un parque fotovoltaico Puerto Peñasco, la rehabilitación de las centrales hidroeléctricas, el proyecto piloto del Hidrógeno verde, además de no se sumará ninguna planta carboeléctrica más a las tres que la constituyen "esto como una apuesta a futuro para mejorar la calidad del medio ambiento", detalló. "El compromiso de esta administración es firme con las energías limpias. Si los 'expertos' se obstinan en hacer oídos sordos, volveremos a decirlo: la reforma desea una transición liderada por el Estado no sólo para cumplir con los compromisos internacionales sino también para beneficio de los habitantes de México", agregó la Comisión en un comunicado. Este 20 de enero el presidente de México se reunirá con la máxima funcionaria de Estados Unidos en el sector energético, Jennifer Granholm. El encuentro se da en medio de la solicitud que legisladores hicieron al presidente estadounidense, Joe Biden, presionar en contra de la reforma energética de López Obrador.

https://mundo.sputniknews.com/20211001/amlo-todo-el-litio-que-hay-en-mexico-es-de-la-nacion-1116642866.html

https://mundo.sputniknews.com/20220119/litio-el-tesoro-por-el-que-senadores-de-eeuu-piden-a-biden-frenar-reforma-energetica-de-amlo-1120508421.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

medioambiente, enrique peña nieto, andrés manuel lópez obrador, the new york times, comisión federal de electricidad (cfe), méxico, felipe calderón