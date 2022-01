https://mundo.sputniknews.com/20220120/casi-dos-anos-de-espera-para-una-cita-medica-una-madrilena-rompe-a-llorar-frente-a-un-hospital-1120543198.html

Casi dos años de espera para una cita médica: una madrileña rompe a llorar frente a un hospital

Casi dos años de espera para una cita médica: una madrileña rompe a llorar frente a un hospital

Una anciana rompe a llorar en las afueras del Hospital Universitario de Henares, en Madrid, luego de que le dijeran que la cita médica para evaluar un bulto... 20.01.2022, Sputnik Mundo

Las denuncias por la dificultad para obtener citas, la saturación de los centros de salud y el desmantelamiento del sistema público de salud de Madrid aumentan. El 18 de enero lo hizo una mujer de avanzada edad, a la que le dieron cita para dentro de casi dos años."Para noviembre del 2023, se puede demostrar. Voy a reclamar. ¡Para noviembre de 2023! Es una ecografía para un bulto que tengo en la espalda. A ver si hay derecho", explicó entre lágrimas la mujer.Ese mismo día, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó el Hospital Universitario de Henares para presentar un sistema de videoconsultas médicas que atenderá a pacientes, tanto de Atención Primaria como hospitalaria, a través de dispositivos móviles. "Lástima de verdad que no he podido hablar con ella porque no sé qué le habría dicho, porque es tremendo. ¡Es tremendo!", insistía la señora.Según datos de la Comunidad de Madrid del mes noviembre de 2021, más de 500.000 personas estaban en lista de espera para ser atendidas por primera vez por un especialista, la cifra más alta desde junio de 2016.A su vez, la Asociación Defensor del Paciente, indica que el mayor número de reclamaciones que se han recibido es por las largas listas de espera.Las denuncias por la imposibilidad de conseguir una cita médica en menos de 14 días han aumentado durante la sexta ola de coronavirus.

