¿'Avergonzado' por su fortuna? Keanu Reeves, el actor que dona buena parte de su dinero

Keanu Reeves no es solo un actor con una gran trayectoria en Hollywood, sino que también parece ser un filántropo. De acuerdo con personas cercanas a 'Neo', el... 20.01.2022, Sputnik Mundo

Aunque los rumores de que el actor donó el 70% de su salario de la primera película de The Matrix al Instituto para la Investigación del Cáncer han sido desestimados por los propios representantes de Reeves, algunos lo describen como una de las estrellas de Hollywood más bondadosas y generosas. "Keanu ha regalado mucho dinero y ha hecho mucho más por la gente de lo que la mayoría sabrá", dijo un amigo de la familia a The New York Post. El mítico Neo tiene una riqueza estimada de 315 millones de dólares y según el amigo cercano a su familia, "él sabe lo afortunado que es. A diferencia de muchas megaestrellas de Hollywood, nunca da nada de esto por sentado". También se sabe que Reeves da regalos a colegas que se enfrentan a situaciones difíciles. Según los informes, el actor le dio 20.000 dólares a uno de los constructores de escenarios de The Matrix después de enterarse de que el hombre estaba en serios problemas financieros. Aparte de eso, 12 especialistas de The Matrix Reloaded recibieron una motocicleta Harley-Davidson del actor. Después de filmar John Wick 4, Reeves obsequió a los especialistas con un reloj Rolex Submariner con una inscripción personal. Un recuerdo nada desestimable.

