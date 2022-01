https://mundo.sputniknews.com/20220120/amazon-cambia-de-giro-asi-sera-su-nueva-tienda-fisica-de-ropa--fotos-video-1120559410.html

¿Amazon cambia de giro? Así será su nueva tienda física de ropa | Fotos, video

¿Amazon cambia de giro? Así será su nueva tienda física de ropa | Fotos, video

Amazon Style es el nombre de la nueva línea de establecimientos físicos donde la empresa de Jeff Bezos venderá muchos de sus artículos que, hasta el momento... 20.01.2022, Sputnik Mundo

Escaneos para ver precios y modelos con códigos QR, probadores inteligentes y una aplicación para personalizar la experiencia de compra son algunas de las innovaciones de la nueva tienda de Amazon. Aunque se espera que la compañía abra más puntos de venta, actualmente sólo se prevé el funcionamiento de una tienda en el barrio de Glendale, en Los Ángeles, a finales de 2022. Los visitantes de Amazon Style tendrán que descargar la aplicación Amazon Shopping para enviar artículos a probador, donde no será necesario salir nuevamente para solicitar más artículos, ya que en cada cuarto habrá una pantalla con tecnología touch que permitirá elegir nuevos modelos, tallas o estilos. Los códigos QR servirán para que los clientes exploren la amplia gama de productos que ofrece la tienda en sus diferentes colores, texturas o modelos. Si la persona no quiere probarse el producto, puede enviarlo a mostrador directamente y luego recogerlo. Además, los pagos podrán realizarse desde Amazon One, una plataforma que permite hacer transacciones con la palma de la mano como método de verificación de identidad.El gigante del comercio electrónico desea impulsar la experiencia de compra personalizada en la tradicional industria del retail, cuyas ganancias se vieron mermadas durante la pandemia de COVID-19 debido al cierre de establecimientos comerciales. Las nuevas tecnologías contenidas en la plataforma Amazon Shopping permitirán reducir la cantidad de ropa exhibida, con lo cual se da la sensación de menos desorden y contribuye a volver más eficaces los procesos de logística y distribución, de acuerdo con la compañía estadounidense. La firma también señaló que la tecnología de su tienda física funciona con un algoritmo de aprendizaje automático que personaliza la experiencia del cliente a través de diferentes acciones, como recomendaciones en tiempo real, como si se tratara de un Spotify de la ropa.

