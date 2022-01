https://mundo.sputniknews.com/20220120/acusan-al-gobierno-britanico-de-chantaje-para-proteger-a-boris-johnson-1120554725.html

Acusan al Gobierno británico de chantaje para proteger a Boris Johnson

Acusan al Gobierno británico de chantaje para proteger a Boris Johnson

LONDRES (Sputnik) — El primer ministro británico, Boris Johnson, ha negado las ultimas acusaciones en el escándalo sobre su conducta y la de su equipo en... 20.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-20T18:08+0000

2022-01-20T18:08+0000

2022-01-20T18:12+0000

internacional

europa

reino unido

boris johnson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1117338647_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_76ceac2ef3af0330fb26567ab3005e68.jpg

"No he visto pruebas, ni he oído evidencias que respalden esas alegaciones", se defendió en una entrevista compartida por los medios británicos.Johnson respondía así a la declaración pública del diputado conservador, William Wragg, sobre la presunta intimidación de colegas críticos con el primer ministro.Wragg preside el Comité en Administración pública y Asuntos Constitucionales y ha pedido abiertamente la dimisión de Johnson desde que explotó el 'partygate', como se llama al escándalo de las fiestas y eventos con alcohol organizados en Downing Street durante las restricciones sociales de la pandemia.El embrollo sobre el comportamiento del personal de la jefatura de Gobierno ha desatado una crisis de prestigio y de confianza en el mandatario conservador, cuyo futuro político pende de un hilo.De momento ha causado la deserción del diputado Christian Wakeford, que el miércoles 19 se cambió de bando para unirse a los laboristas.Además, veteranos de la derecha británica, incluido el exministro David Davies, instan a Johnson a renunciar a su cargo sin esperar el resultado de la investigación del 'partygate', que se espera hacia la semana próxima.

https://mundo.sputniknews.com/20220118/el-desgaste-johnson-al-frente-del-gobierno-del-reino-unido-1120453985.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, reino unido, boris johnson