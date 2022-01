https://mundo.sputniknews.com/20220119/vida-en-marte-una-posible-explicacion-para-la-inusual-muestra-de-carbono-encontrada-por-la-nasa-1120473260.html

Vida en Marte, una posible explicación para la "inusual" muestra de carbono encontrada por la NASA

Vida en Marte, una posible explicación para la "inusual" muestra de carbono encontrada por la NASA

El análisis de una muestra de sedimentos tomada de la superficie del planeta rojo por el rover Curiosity de la NASA reveló la presencia de un tipo de carbono... 19.01.2022, Sputnik Mundo

A pesar del "intrigante hallazgo", como ha sido calificado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la posible existencia de vida antigua es solo una de las tres explicaciones que los científicos han elaborado al respecto.La primera explicación, que hace referencia a la vida antigua en Marte, involucra la aparición de bacterias antiguas en la superficie que habrían producido una firma de carbono única al liberar metano a la atmósfera. Es aquí donde la luz ultravioleta habría convertido ese gas en moléculas más grandes y complejas. Estas nuevas moléculas habrían llovido hasta la superficie y ahora podrían conservarse con su distintiva firma de carbono en las rocas marcianas.Sin embargo, esta explicación está inspirada en la vida en la Tierra y no necesariamente se puede extrapolar la realidad de un planeta a otro."Lo más difícil es dejar de lado la Tierra y dejar de lado ese sesgo que tenemos y realmente tratar de adentrarnos en los fundamentos de la química, la física y los procesos ambientales en Marte", señaló la astrobióloga Jennifer Eigenbrode, quien participó en el estudio del carbono.Las otras dos hipótesis ofrecen explicaciones no biológicas.Una sugiere que la firma de carbono podría ser el resultado de la interacción de la luz ultravioleta con el gas de dióxido de carbono en la atmósfera del planeta, lo que produciría nuevas moléculas que contienen carbono que se habrían asentado en la superficie.La otra explicación afirma que el carbono podría haber quedado atrás de un evento raro hace cientos de millones de años, cuando el sistema solar pasó a través de una nube molecular gigante rica en el tipo de carbono detectado."Las tres explicaciones se ajustan a los datos. Simplemente necesitamos más datos para descartarlos", señaló Christopher House, un científico de Curiosity de la Universidad Estatal de Pensilvania.Importancia del carbonoEl carbono es un elemento básico, que se encuentra en toda la vida en la Tierra, en el aire, el agua y el suelo en un ciclo que se entiende gracias a las mediciones de isótopos.En Marte, investigadores que analizan las muestras del Curiosity han encontrado que casi la mitad de estas muestras tenían cantidades sorprendentemente grandes de carbono-12 en comparación con lo que los científicos han medido en la atmósfera y los meteoritos marcianos. Estas muestras provienen de cinco ubicaciones distintas en Gale Crater."En la Tierra, los procesos que producirían la señal de carbono que estamos detectando en Marte son biológicos. Tenemos que entender si la misma explicación funciona para Marte o si hay otras explicaciones, porque Marte es muy diferente", señaló House.Marte es único porque puede haber comenzado con una mezcla diferente de isótopos de carbono que la Tierra hace 4500 millones de años, explican desde la NASA en un comunicado."Hay una gran parte del ciclo del carbono en la Tierra que involucra la vida, y debido a la vida, hay una parte del ciclo del carbono en la Tierra que no podemos entender, porque dondequiera que miremos hay vida", explicó el científico Andrew Steele, citado por la NASA.

