Venezuela pide intervención de organismos internacionales por asesinatos en Colombia

CARACAS (Sputnik) — El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, llamó a los organismos internacionales a intervenir en Colombia por el asesinato de líderes... 19.01.2022, Sputnik Mundo

"El hermano pueblo colombiano no merece ese desgobierno, que ha demostrado su incapacidad para combatir la miseria y la muerte. Es momento de una intervención de los organismos internacionales competentes", expresó Plasencia a través de su cuenta de Twitter.El ministro de Exteriores venezolano acusó al presidente Iván Duque de no hacer nada por la crisis humanitaria que se registra en su país."El señor Duque sigue sin rumbo político, preside pero no gobierna, lo cual deja en la intemperie al pueblo colombiano, víctima de la violencia y crisis humanitaria que se ve reflejada en el registro cotidiano de hechos impunes", señaló.Plasencia hizo referencia a la confirmación que realizó la Defensoría del Pueblo de Colombia sobre el asesinato de 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos durante el 2021.A principios de este mes, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reseñó que en el municipio Jamundí, de Valle del Cauca (suroeste), fueron asesinados tres hombres de nacionalidad venezolana, quienes residían desde hace cinco años en esa zona y se dedicaban a labores de construcción.En ese entonces, el Gobierno venezolano reiteró el llamado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para hacer frente a la violación de derechos humanos en Colombia.En octubre pasado, la administración de Nicolás Maduro anunció que demandará a Duque ante la Corte Penal Internacional (CPI) por el exterminio y persecución de migrantes venezolanos en Colombia.La denuncia surgió tras el asesinato de un menor de 12 años y un joven de 18, ambos venezolanos, ocurrido el 8 de octubre de 2021 en el municipio Tibú, Norte de Santander, en Colombia.De acuerdo con informes difundidos por la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHE), más de 2.000 venezolanos han sido asesinados en Colombia.Además, según cifras emitidas por la Fiscalía General de Venezuela, entre enero y agosto de 2021 fueron asesinados en Colombia 362 venezolanos.

