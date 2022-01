https://mundo.sputniknews.com/20220119/tras-polemico-nombramiento-el-historiador-mexicano-pedro-salmeron-se-va-de-twitter-1120513957.html

Tras polémico nombramiento, el historiador mexicano Pedro Salmerón se va de Twitter

El historiador Pedro Salmerón cerró su cuenta de Twitter luego de que el hashtag #UnAcosadorNoSeráEmbajador se volvió tendencia en México en los últimos días. 19.01.2022, Sputnik Mundo

Los señalamientos por acosos sexual por parte de alumnas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) datan de 2018, cuando inició el movimiento #MeToo de escritores mexicanos; sin embargo, las denuncias se reavivaron tras informarse que Salmerón Sanginés fue propuesto para ser embajador en Panamá.Antes de cerrar su cuenta de Twitter, el autor de 101 preguntas sobre la Revolución Mexicana publicó las evaluaciones que recibió cuando fue profesor del ITAM, y en las cuales afirmó que nunca se mencionó algún tipo de violencia sexual.No obstante, activistas y organizaciones feministas han denunciado que, una vez que el ITAM tuvo conocimiento de los acosos e inició una investigación, Pedro Salmerón renunció a su cargo, por lo cual el expediente se clasificó y se desconoce el resultado de la indagatoria de la institución educativa.Tras la postulación del historiador mexicano, usuarias de redes sociales han pedido al Senado de México no ratificar el nombramiento de Salmerón como embajador de Panamá, sin que hasta ahora haya un posicionamiento oficial por parte de la Cámara Alta.AMLO pide denunciarAl ser cuestionado por segundo día consecutivo sobre las denuncias en contra de Pedro Salmerón, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a las víctimas llevar las denuncias públicas ante las autoridades correspondientes.El mandatario mexicano aseguró que existen las "condiciones para denunciar judicialmente a quien comete un abuso", pues si sólo se hace una denuncia pública "son campañas que se pueden echar a andar y no se actuaría con justicia"."No se puede juzgar a nadie si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas. Imagínense un opositor, cualquier gente que no sea bien visto por los medios de información lo acaban, lo destruyen, o sea, son campañas de linchamiento. Entonces no, denuncia, porque es lo más conveniente", declaró López Obrador.

