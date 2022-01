https://mundo.sputniknews.com/20220119/salinas-pliego-acusa-censura-en-twitter-les-duele-que-les-diga-la-verdad-1120512870.html

Salinas Pliego acusa censura en Twitter: "Les duele que les diga la verdad"

Salinas Pliego acusa censura en Twitter: "Les duele que les diga la verdad"

Con una imagen que alude a Terminator, el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego aseguró que su cuenta de Twitter fue suspendida por las críticas que lanza... 19.01.2022

El dueño de Grupo Salinas y Banco Azteca aseguró que, si no está tan activo en Twitter, es porque la red social lo bloqueó temporalmente debido a sus opiniones en contra de personas que, dice, lo atacan constantemente. El empresario también aclaró que su ausencia del mundo digital tampoco se debe al COVID-19, del cual resultó contagiado el pasado 13 de enero. Es la segunda vez que se infecta por coronavirus en lo que va de la pandemia. "Lo que me parece un logro es entender que Twitter sí bloquea las cuentas de quienes nos defendemos de los ataques de pendejos", dijo uno de los hombres más ricos de México, en referencia a la periodista Denisse Dresser, el empresario Simon Levy y el comunicador Nacho Rodríguez el Chapucero. Uno de los tuits que le censuraron a Salinas Pliego fue el publicado el 13 de enero pasado. En dicho mensaje, el multimillonario insultó a medios de comunicación y periodistas de México, a quienes llamó "bola de pendejos que tragan de mi nombre e inventar noticias falsas". "Estaré aquí, en mi cuenta de Facebook, en Instagram y en TikTok, leyéndolos y platicando con ustedes mientras resuelvo el tema en Twitter. A los que les duele que les diga la verdad y se oponen a todo lo que no sea como ellos quieren… no me voy a ir, aquí estoy señores, voy a seguir", advirtió el también dueño de Elektra, una de las tiendas de retail más grandes de América Latina. A menudo comparado como el Donald Trump de México, Salinas Pliego es uno de los hombres de negocios más controvertidos de la región. Sus declaraciones en favor de la desigualdad social o en contra de los confinamientos a causa del COVID-19 han levantado una gran cantidad de críticas. "Hablemos de la desigualdad hoy 24 de diciembre. ¡La desigualdad no sólo es inevitable sino es necesaria para el progreso de la sociedad! Los intentos de transformar a la sociedad para que todos encajen en el mismo molde inevitablemente nos llevarán a la tiranía", aseguró Salinas Pliego en su mensaje emitido la víspera de Navidad. Según la más reciente lista de millonarios de la revista Forbes, Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México, sólo detrás de Carlos Slim —dueño de América Móvil y otros negocios— y de Germán Larrea, propietario del gigante de la minería, Grupo México.

