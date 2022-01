https://mundo.sputniknews.com/20220119/rescatan-loros-fotografian-su-alegria-de-vivir-y-conmueven-a-leonardo-dicaprio--1120518262.html

Rescatan loros, fotografían su alegría de vivir y conmueven a Leonardo DiCaprio

Rescatan loros, fotografían su alegría de vivir y conmueven a Leonardo DiCaprio

Los fotógrafos Daniel Alarcón Arias y David Grunbaum realizan el libro 'Cautivos', en el cual muestran a decenas de aves que se salvaron del comercio ilegal... 19.01.2022

Bolivia es el octavo país del mundo con mayor biodiversidad. Desde las llanuras de la Amazonía hasta las alturas de los Andes comprende a cientos de especies de flora y de fauna, que en gran medida están en peligro de extinción. Se calcula que por cada cinco animales capturados, cuatro mueren en el camino y solamente uno llega al mercado.Los medios para traficar fauna son crueles, como toda la estructura de este negocio. A las aves robadas de su hábitat, por ejemplo, las transportan en botellas de plástico, que en la mayoría de los casos les causan la muerte durante el viaje. En pocas ocasiones la Policía logra interceptar al vehículo y rescatar a los animales.Con aves rescatadas, los fotógrafos Daniel Alarcón Arias, de España, y David Grunbaum, de Bolivia, realizan el libro Cautivos, que se editará en la segunda mitad de 2022. La maestría de captar el momento exacto se pone de manifiesto en las poses bellísimas que realizan los loros, que parecieran celebrar la vida lejos de los traficantes.En diálogo con Sputnik, Alarcón explicó qué le motivó a realizar este trabajo junto a Grunbaum, a quien define como su amigo. Las obras de estos fotógrafos recibieron el impulso del actor y activista Leonardo DiCaprio, quien nuevamente compartió en sus redes su trabajo.El fotógrafo contó que Cautivos "tiene un propósito muy claro: denunciar el mascotismo ilegal, el tráfico ilegal de especies. Por eso el título es tan contundente. Queremos desde el primer momento golpear a la gente. No le estamos poniendo 'Guía de loros de Bolivia'. Es un compendio de animales que han sido fotografiados en cautiverio".Por ello, enfatizó: "El libro está dirigido a concienciar a la gente para cambiar estos hábitos que tenemos, vinculados sobre todo a los loros. El resto de la fauna también, pero el loro es el producto estrella dentro del mascotismo".Los animales silvestres se ofrecen en varios sitios, y "compramos sin preguntar de dónde vienen. Hay un señor en la esquina con un cajón, o vamos por el mercado y alguien nos ofrece… Y ya está, para casa", comentó Alarcón."Tenemos que cambiar esa dinámica y tenemos que empezar a preguntarnos de dónde vienen esos loros. Si de verdad queremos a la fauna, debemos entender que no es necesario que ese animalito acabe en nuestra casa", expresó.Biodiversidad únicaAlarcón, nacido en Barcelona, vive en Santa Cruz desde hace 15 años. "Durante todo este tiempo me he dedicado a hacer fotos de naturaleza y libros, para divulgar la enorme riqueza medioambiental que tiene Bolivia", sostuvo.Describió al Estado Plurinacional como "una superpotencia a nivel mundial en biodiversidad. Tiene un montón de ecosistemas, que la hacen muy rica. Además tiene un montón de especies amazónicas, andinas y de los valles interandinos, que son únicas y exclusivas de Bolivia".Su primera publicación fue una guía de aves. Luego hizo "un libro muy famoso, que se llamó Parques Nacionales de Bolivia (2013), donde están todas las áreas protegidas con categoría de parque".Su último trabajo, hecho con Grunbaum, salió en 2019: "Es un libro de retratos de animales en cautiverio, que hicimos por toda la geografía boliviana. Viajamos a todas partes. Se llama Retratos de familia", dijo. La presentación fue realizada por el fotógrafo estadounidense Joel Sartore, cuyo trabajo aparece en la revista National Geographic y también es difundido por las Naciones Unidas."Tuvimos la suerte de que algunas fotos del libro fueron portada de la sección de Ciencias del diario New York Times. En aquel entonces, Leonardo DiCaprio mostró interés y difundió nuestro trabajo en su Instagram", indicó Alarcón.Luego de los incendios de la Chiquitanía (este) en 2019, "hicimos fotos de los animales víctimas de los incendios y las difundimos gratuitamente. Entonces DiCaprio nos pidió permiso para ponerlas en su Instagram", contó el fotógrafo.A partir del trabajo en progreso de Cautivos, se comunicaron con colaboradores del actor estadounidense para pedirle que redactara una presentación para la próxima publicación. "Muy amablemente escribió esas líneas que publicó en su Facebook e Instagram, en apoyo a nuestro proyecto, y que aparecerán en nuestro libro", relató Alarcón.Según este fotógrafo, todos los trabajos realizados en estos 15 años "tienen un propósito, que es difundir al máximo el potencial que tiene Bolivia a nivel medioambiental y ecológico. Que los bolivianos se sientan orgullosos de ese caudal faunístico que tienen".Y, por otro lado, pretende alertar sobre "los peligros inminentes que hay para que todo ese caudal de vida desaparezca en una generación. Si no sabemos tomar las medidas adecuadas, nuestros hijos no podrán disfrutar de todas esas bellezas", dijo Alarcón.Y repuso: "Hablo también de mi hija, que ha nacido aquí en Bolivia, es boliviana, y quiero que las vea de grande".

