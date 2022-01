https://mundo.sputniknews.com/20220119/remedios-para-la-osteoporosis-una-enfermedad-que-no-duele-pero-que-quiebra-1120495128.html

Remedios para la osteoporosis, una enfermedad que no duele pero que quiebra

Remedios para la osteoporosis, una enfermedad que no duele pero que quiebra

Aproximadamente, tres millones de personas sufren osteoporosis en España, una enfermedad crónica y progresiva que provoca la pérdida de masa ósea y debilita... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T16:52+0000

2022-01-19T16:52+0000

2022-01-19T16:52+0000

💗 salud

estilo de vida

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1120497196_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_49883f35007c9a2b88737d441ae4ef68.jpg

De acuerdo con la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis, esta enfermedad que hace que los huesos se vuelvan tan frágiles como un plato de porcelana, afecta principalmente a personas mayores de 55 años, especialmente a las mujeres. Calculan que entre los afectados 22,5% son de sexo femenino y 6,8% hombres.La particularidad de la osteoporosis es que no produce síntomas y la mayoría de los pacientes lo descubre cuando presenta una fractura por fragilidad. No será necesario una caída, sino que bastará un movimiento brusco o algún esfuerzo físico normal de la vida cotidiana para quebrar algún hueso del cuerpo.La mayoría de las fracturas por osteoporosis se producen, en su mayoría, en las vértebras, la cadera y muñecas, y esto supone una causa importante de morbilidad y mortalidad entre las personas que sufren la enfermedad.Estudios médicos han detallado que existen factores que predisponen a algunas personas a padecer osteoporosis, como las que tienen el tipo de piel blanco (que son más proclives), la herencia genética, el sexo o la edad. Se señala que, durante la edad fértil, los estrógenos protegen a las mujeres, pero con la llegada de la menopausia, estas hormonas dejan de producirse y aumenta la probabilidad de sufrir osteoporosis.Para detectar esta enfermedad, lo primero que recomiendan los médicos es hacer una desintometría, que evalúa la densidad mineral de los huesos. Además, como complemento, en ocasiones se recomiendan tomografías computarizadas, una resonancia magnética y una gammagrafía ósea.En unas recientes jornadas de salud que se realizaron en Zamora, en el noroeste de España, el doctor en Farmacia y médico, profesor de Farmacología de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Raposo Simón, aseguró que para evitar la osteoporosis hay que llevar un tipo de vida sano, hacer ejercicio físico de forma regular, moderado y adaptado a la edad y llevar una dieta rica en calcio, no solo consumiendo quesos, sino también frutas, frutos secos, carne o pescado.Las recomendaciones que se sugieren para las personas que ya sufren de osteoporosis son:Los avances de la ciencia han permitido la realización de varios estudios para evaluar nuevos tratamientos. De acuerdo con lo que han informado desde el Hospital Clínic, las investigaciones más avanzadas apuntan hacia una proteína relacionada con la hormona paratiroidea y el tratamiento con anticuerpos monoclonales contra la esclerostina.En 1996, la Sociedad Nacional de Osteoporosis de Gran Bretaña logró que todos los 20 de octubre se celebre el Día Mundial de la Osteoporosis con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia del diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad.

https://mundo.sputniknews.com/20210903/tienes-mas-de-50-anos-y-sufres-de-osteoporosis-estos-4-alimentos-haran-tus-huesos-mas-fuertes-1115704423.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud