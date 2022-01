https://mundo.sputniknews.com/20220119/pri-advierte-a-amlo-que-la-reforma-electrica-no-pasara-si-tiene-carga-ideologica-1120471883.html

PRI advierte a AMLO que la reforma eléctrica no pasará si tiene carga ideológica

PRI advierte a AMLO que la reforma eléctrica no pasará si tiene carga ideológica

El líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira, aseguró que la reforma eléctrica propuesta por el Gobierno federal... 19.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-19T01:15+0000

2022-01-19T01:15+0000

2022-01-19T01:15+0000

américa latina

gobierno de méxico

partido revolucionario institucional (pri)

andrés manuel lópez obrador

méxico

reforma eléctrica de amlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1118303190_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_a282aa788c2d826d93ac92294824eae8.jpg

Una de las reformas que más ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador es la del sector energético. De ser aprobada este año, el Estado mexicano tendría el control del 54% del mercado de la generación de energía eléctrica del país. Sin embargo, la oposición ha dicho que no permitirá el aval de dicha iniciativa si ésta atenta contra la competitividad, si eleva los precios de las tarifas eléctricas al consumidor final o si afecta el medio ambiente. Ahora, el líder priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que hay un nuevo obstáculo que impediría su aprobación: la "carga ideológica" de la reforma. Además, el líder del PRI en la Cámara baja de México advirtió que, "así como está, la reforma no pasa": "Si no se logra una alternativa a todo esto, o no se demuestra que se requiere la reforma, pues no va a haber ni votación", señaló Moreira, quien aseguró que la alianza Va por México está más fuerte que nunca para hacer frente a las políticas de López Obrador que consideren dañinas para el pueblo mexicano. La propuesta de reforma eléctrica del Gobierno federal ha sido duramente criticada en Estados Unidos porque supuestamente atenta contra los acuerdos de competitividad alcanzados en el T-MEC. Los senadores del país norteamericano sostienen que las inversiones estadounidenses están en riesgo ante el avance de las políticas energéticas impulsadas desde la Presidencia de México.El 12 de enero, el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos propuso que los representantes comerciales de ese país utilicen un "lenguaje fuerte" contra México para que respete el T-MEC en materia energética y otros rubros.La misiva señala que México ha suspendido permisos de importación a más de 80 empresas estadounidenses a cambio de favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las dos compañías paraestatales del país latinoamericano en el mercado energético.El 17 de enero comenzaron las discusiones en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica. Se trata de un parlamento abierto en el que todas las fuerzas políticas proponen ajustes a la redacción y el contenido de la iniciativa para su eventual aprobación en comisiones y en el pleno.

https://mundo.sputniknews.com/20220112/la-reforma-electrica-de-amlo-irrita-al-senado-de-eeuu-1120246276.html

https://mundo.sputniknews.com/20211221/el-preciado-mineral-que-une-los-caminos-politicos-de-amlo-y-boric-1119587418.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gobierno de méxico, partido revolucionario institucional (pri), andrés manuel lópez obrador, méxico, reforma eléctrica de amlo