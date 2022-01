https://mundo.sputniknews.com/20220119/monedas-digitales-el-comienzo-del-fin-de-la-hegemonia-norteamericana-1120476194.html

Monedas digitales: ¿el comienzo del fin de la hegemonía norteamericana?

En tiempos de una creciente relevancia de las monedas digitales en la economía internacional, el investigador argentino Sebastián Schulz dialogó con GPS... 19.01.2022, Sputnik Mundo

Casi 80 países, incluidos China y EEUU, se encuentran en proceso de desarrollar una moneda digital. En ese sentido, los avances del gigante asiático podrían suponer una amenaza a la hegemonía del dólar en la economía mundial. Al respecto, "estamos ante uno de los centros de la disputa geoeconómica que tiene que ver con el debate sobre el futuro del sistema monetario y financiero global", indicó.Ello tiene implicaciones macroestructurales, "pero también en la vida cotidiana de las personas, ya que estamos discutiendo cómo se controla la moneda al día de hoy", expresó. Asimismo, "hace tiempo que se destaca la pérdida de hegemonía de EEUU a nivel global, así como una crisis del dólar como moneda de reserva e intercambio internacional", sostuvo el investigador. Por tanto, "este contexto plantea distintas discusiones en torno a dónde se va a alojar en un futuro el sistema financiero internacional", advirtió.Crece la tensión entre globalismo y multipolarismoA esto se le suma la transformación de la globalización financiera y el proceso de transnacionalización de los flujos de capital, "que también empiezan a corroer al dólar como moneda internacional", aseveró. En este marco, "se advierte la tensión entre el globalismo financiero, que intenta imponer una moneda que trascienda los Estados nacionales; y los actores multipolares, que plantean una canasta de monedas a nivel internacional, en donde el dólar sea una pero no la única", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la investigadora Verónica Sforzin, con quien dialogamos sobre las perspectivas en torno a una impronta más soberanista de los países latinoamericanos con respecto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).China se coloca como socio para el desarrollo tecnológico en la regiónLa masificación del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en América Latina y el Caribe, ha producido en las últimas décadas tensiones entre el rápido advenimiento de una realidad económica y comunicacional y el establecimiento de políticas a nivel Estatal y regional. En este marco, hasta ahora "no se ha permitido el desarrollo de una soberanía comunicacional y tecnológica, lo cual implicaría un desarrollo estratégico en la región de polos productivos de las TICs", aseveró Sforzin.La situación actual en América Latina y el Caribe es de dependencia tecnológica y comunicacional, "ya que estamos subordinados a las famosas GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft", sostuvo la investigadora. No obstante ello, "hoy tenemos la posibilidad de generar convenios con China a los efectos de incorporar otra tecnología que no nos subordine tanto", indicó. En este sentido, "la CELAC propuso acuerdos de este nivel con China, pero todavía falta mucho", concluyó Sforzin.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, analizó las perspectivas de la cooperación para el desarrollo en el marco de los procesos de gobernanza internacional.Técnicas de cultivo y música popular uruguayaEn el cierre cultural, conocemos junto al investigador Juan Pellicer sobre un archivo online con más de 1.000 documentos digitalizados que cubren el período 1960 - 1990 de la música popular uruguaya y que se encuentran en la web historiadelamusicapopularuruguaya.com y con el arquitecto y fotógrafo Mauricio Pizard, hablamos de sistemas, técnicas, explicaciones y consejos sencillos "Huertas".

